Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è salito a 23 il numero delle vittime del terremoto di magnitudo 6.0 ha devastato ieri l’Albania ieri sera due persone che si trovavano in ospedale Sono morto in seguito alle ferite riportate oltre 600 invece i feriti i danni più gravi si sono riscontrati a Durazzo e Tirana L’Italia ha inviato immediatamente aiuta i mezzi di soccorso per oggi è stata proclamata una giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime si allarga i finanziatori l’inchiesta della procura di Firenze sul fondazione Open per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi accanto ai reati di riciclaggio e traffico di influenze illecite o le magistrati ipotizzano quello diillecito ai partiti tra gli indagati e perquisiti c’è anche Marco Carrai l’imprenditore Fiorentino amico personale di Matteo Renzi è già membro del CdA della stessa opera so di non aver commesso reati sempre svolti i miei compiti rispettando la legge è stata la sua difesa la polizia brasiliana arrestato 4 volontari di una o.n.g. che combatte i roghi in Amazzonia accusandoli di aver applicato a settembre scorso incendi ad Alter do Chao paradisiaca località dello stato del para per ottenere finanziamenti internazionali Donald Trump e sapeva della talpa della telefonata con il leader ucraino volodymyr zelens’kyj quando ha scongelato è dato il via libera agli aiuti a Kiev a settembre lo riporta New York Times citando alcune fonti secondo le quali Trump Era stato informato ad agosto La talpa della telefonata è alla base dell’indagine di un possibile impeachment del presidentelo Sporting chiusura calcio e Champions League bene le italiane ieri sera impegnate La Juventus ha vinto 1 a 0 contro l’atlético Madrid l’Atalanta ha vinto 2 a 0 contro la Dinamo Zagabria bianconeri primi del loro girone sono matematicamente certi di aver vinto il gruppo e di passare il turno come prima mentre l’Atalanta può ancora giocarsi il tutto per tutto nel prossimo turno contro lo Shakhtar Donetsk e ottenere ho il passaggio agli ottavi di Champions League o l’accesso all’Europa League è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa