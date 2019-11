Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio si torna in Albania dove si scava ancora tra le macerie in cerca di superstiti 23 il numero delle vittime aggiornato dopo un anno di lavori tra le macerie dei crolli causati dal terremoto di magnitudo 6.0 che ha scosso la costa nord-occidentale due notti fa ieri sera delle persone che si trovavano in ospedale sono morte in seguito alle ferite riportate oltre 600 i feriti danni più gravi a Durazzo e a Tirana in Italia ha inviato immediatamente aiuti e mezzo di soccorso per oggi è stata proclamata una giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime se larga e finanziatori l’inchiesta della procura di Firenze sulla fondazione Openguida per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi accanto ai reati di riciclaggio e traffico di influenze illecite ore magistrati ipotizzano quello di finanziamento illecito ai partiti tra gli indagati requisiti C’è anche Marco Carrai l’imprenditore amico personale di Matteo Renzi è già membro del CdA della stessa Open So di non avere il commesso reati di aver sempre svolti i miei compiti rispettando la legge è stata la sua difesa andiamo in Egitto in un nuovo rapporto diffuso quest’oggi Amnesty International accusato la procura Suprema per la sicurezza abusare regolarmente delle norme antiterrorismo per annullare le garanzie sul giusto processo e perseguire migliaia di persone che non criticato il governo in modo pacifico il rapporto rivela quelle che Amnesty International denuncia come le complicità della procura Suprema nelle sparizioni forzate nella privazione arbitraria della libertà nei maltrattamenti nelle torteCambiamo argomento parliamo di scuola ANIEF è diventato sindacato rappresentativo rinnovo del contratto scolastico e precarietà le sue priorità di lavoro da portare avanti sul territorio Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF andiamo ad ascoltare le proposte di lavoro ogni giorno nella scuola che questo contratto deve essere firmato informando e condividendolo di lavoratori e poi mi attraverso queste anche informare i lavoratori in particolare quello della precarietà e quindi in tema di ricostruzione di carriera interna di avanzamento anche stipendio quando si vivono nelle sue volte nella retribuzione professione docenti Ma anche in quella per il personale ATA come salario accessorio senza dimenticare una battaglia futuroc’è la possibilità di modificare le contrattazione d’istituto che sotto quello di capire come migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro prima di salutarci Champions League ieri sera La Juventus ha battuto l’atlético Madrid per 10 ha vinto anche l’Atalanta 2-0 in casa contro la Dinamo Zagabria questa sera Inter in trasferta contro lo Slavia Praga il Napoli anch’esso in trasferta contro il Liverpool è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa