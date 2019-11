Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione è salita 23 numero delle vittime del terremoto di magnitudo 6.0 e che ha devastato ieri l’Albania ieri sera due delle persone che si trovavano in ospedale Sono morto in seguito alle ferite riportate oltre 600 invece i feriti i danni più gravi si sono riscontrati a Durazzo e Tirana Italia inviate immediatamente aiuti mezzi di soccorso per oggi Intanto è stato perdonato una giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime si allarga e finanziatore l’inchiesta della procura di Firenze sulla fondazione Open e istituita per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi accanto ai reati di riciclaggio e traffico di influenze illecite pure PM ipotizzano quello di finanziamento illecito ai partiti tra gli indagati e perquisiti c’è anche Marco Carrai l’imprenditore Fiorentino amico personale di Matteo Renzi già membro del CdA della stessa Openso di non aver commesso reati di aver sempre svolto i miei compiti rispettando la legge questa la sua difesa Donald Trump sapeva della talpa della telefonata con il leader ucraino Wladimir zaleski quando gelato è dato il via libera agli aiuti a Kiev a settembre lo riporta il New York Times citando alcune fonti secondo le quali Trump Era stato informato d’agosto La talpa della telefonata è la base dell’indagine per un possibile impeachment del presidente parte l’offensiva contro Trump di Bloomberg che nella sua prima uscita da candidato alla Casa Bianca definito il Tycoon un presidente senza etica una minaccia per l’America i suoi valori la sua sicurezza Ma la sua discesa in campo per le presidenziali americane delle 2020 potrebbe non essere l’unica clamorosa sorpresa di questa incerta stagione elettorale un ancora più clamorosa potrebbe irrompere stravolgere ogni calcolo ogni scenario in cui ipotizzati la candidatura di Michelle Obama accreditata da Fox News la polizia brasiliana arrestato quattro volontari di 1 mg che combatterono I forestali in Amazzonia accusandoli di aver appiccato a settembre scorso incendi ad altreCiao paradisiache località dello stato del para per ottenere finanziamenti internazionali il nuovo rapporto sull’Egitto ha diffuso Oggi invece Amnesty International ha usato la procura Suprema per la sicurezza di abusare regolarmente norme antiterrorismo per annullare le garanzie sul giusto processo e perseguire migliaia di persone che hanno criticato il governo in modo pacifico il rapporto rivela quella che Amnesty denuncia come le complicità della procura sopra le sparizioni forzate nelle privazioni arbitrario della libertà nei maltrattamenti nelle torture e sarebbero oltre 7000 gli arresti effettuati durante le proteste in Iran stando al parlamentare italiano o se magari Hosseini che siede nella commissione parlamentare per la sicurezza nazionale della politica estera in un’intervista trasmessa ieri dalla televisione ufficiale iraniana Intanto il Ministro dell’Interno abdolreza ha lasciato intendere che i manifestanti volessero occupare la TV statale serata da incorniciare per le italiane in Champions League l’Atalanta ha battuto la Dinamo Zagabria per 20 conquistano i tre puntisono ancora in vita le flebili speranze di una qualificazione agli ottavi di finale bene anche la già qualificata Juventus che ha battuto l’atlético Madrid per 10 è stata la migliore Juve dell’anno le parole di sarri stasera Liverpool Napoli Slavia Praga Inter e per il momento è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa