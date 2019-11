Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale è ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Parlamento Europeo in seduta plenaria vota oggi per il varo della nuova Commissione Europea guidata da Ursula von der leyen la nuova presidente ha detto di avere formato un’equipe eccezionali ha chiesto il sostegno della Laura per un buon inizio l’Europa un accenno particolare è stato rivolto al tema del clima è una questione esistenziale per l’Europa e per tutto il mondo e non potrebbe essere altrimenti vediamo Venezia sott’acqua le foreste in Portogallo colpite da incendi lattici tengo è successo anche in passato ma non possiamo perdere neanche un secondo dobbiamo lottare contro il cambiamento climatico elogi dalla presidente del commissario Gentiloni credo in lui da parte sua ex premier italiano si è dichiarato moda stilista sulle prossime sfide ed è salito ad almeno 25 il numero delle vittime del terremoto che ha colpito ieri Albania dove oggi si osserva una giornata di lutto nazionale l’ho reso noto il Ministero albanese della Difesa almenoi corpi sono stati tratti dalle macerie in varie zone di Durazzo 11 settimana circa una ventina di chilometri a nord di Tirana Mentre una vittima è stata trovata corbin a 50 km dalla capitale alla mancano ancora una ventina di persone oltre 600 i feriti una nuova scossa di magnitudo 6 è stata registrata questa mattina in mare a largo di Creta non si hanno notizie di danni o feriti terremoto è stato avvertito anche in Puglia seconda giornata di grandi ingorghi sull’autostrada nel nodo di Genova e della Liguria causa del restringimento sulla A26 per problemi di sicurezza del crollo del viadotto sulla A6 Savona Torino di domenica lunghi incolonnano le automobili sono stati registrati sulla 10 sulla A26 in direzione del Capoluogo in particolare per gli automezzi diretti al posto Torna Intanto il maltempo una nuova perturbazione attesa in Piemonte dove scattata l’allerta gialla nell’alessandrino e nelle zone al confine con la Liguria in Lombardia Intanto in lento calo livello del Po che Cremona ha toccato il suo colmo di piena ieri Cambiamo argomento sono state imbrattate a Roma alle 2 targhe dellele vittime delle leggi razziali che la scorsa settimana per volere del Campidoglio avevano sostituito altre che intitolava non le stesse strade i firmatari del Manifesto della razza a darne l’annuncio è stata la sindaca raggi con Un Tweet denunciando il vergognoso e promettendo di ripulire subito una profonda cospirazione guidata dall’arroganza degli Stati Uniti è stata sventata in Iran durante le recenti proteste contro il rincaro della benzina lo ha detto la guida Suprema iraniana Ali khamenei incontrando un gruppo delle Milizie islamiche volontari basi secondo che mi negli Stati Uniti hanno usato le loro forze per manipolare le proteste Causare danni morti e caos non sono stati schiaffeggiati costretti a fare un passo indietro diretti sono stati circa 7007 miliziani islamici sono stati condannati a morte in Bangladesh per una tacca un caffè ad Acaya in cui nel 2016 furono uccisi 22 persone tra cui 9 italiano lo riferisce la BBC on-line i sette erano accusati di appartenere all’organizzazione islamista locale Yamaha mujahidin Bangladesh inizialmente l’attacco con la presadiretta rivendicato dall’isis Ma le autorità locali hanno concentrato le indagini negli ambienti giradischi del paese era indeciso caro novembre il clima di fiducia dei consumatori quindi sceso al 108,5 dal 111,5 di ottobre lo rileva l’Istat spiegando che si tratta del livello più basso dal luglio del 2017 a causa del peggioramento di giudizi attese sulla situazione economica italiana nonché dal momento delle aspettative Sulla disoccupazione in vista in uscita in via momento invece il clima di fiducia delle imprese Passando dalla 98,90 99,1 porta il CDA della Juventus dato via libera all’aumento di capitale da 300 milioni di legge in una nota in cui viene sottolineato exor sia impegnata partecipare per la propria quota del 63,8% per un controvalore di circa 191,2 milioni e le banche coinvolte si sono impegnate a garantire l’operazione per la cuoca retilla Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

