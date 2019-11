Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio giornata di lutto nazionale oggi in Albania dopo il terremoto di magnitudo 6.0 è che ha colpito in particolare la Costa settentrionale vicino a Durazzo sono 25 morti accertati Tra cui due bambini oltre 650 i feriti una bilancio drammatico ma ancora provvisorio mentre si continua a scavare alla ricerca di Sopravvissuti sotto le macerie i campi di fortuna sono stati affrontati a Durazzo la città più colpita non risulterebbero al momento italiani coinvolti e cambiamo argomento andiamo all’estero Abbiamo costruito kip Europea eccezionale oggi Chiedo il vostro sostegno per un nuovo inizio per l’Europa così la presidente della commissione europea Ursula von der leyen e si è rivolta agli eurodeputati per chiedere i voti necessari la via del suo mandatodovrebbe prendere il via il primo dicembre nei prossimi cinque anni ha garantito la nostra unione porterò avanti una trasformazione di società ed economia ma ha avvertito non sarà semplice e torniamo in Italia nella capitale sono stato imbrattatele due targhe dedicate alle vittime delle leggi razziali che la scorsa settimana per volere del Campidoglio avevano sostituito le precedenti che intendo lavano le stesse strade firmatari del Manifesto della razza a darne notizia è stata la sindaca Virginia raggi conduite un gesto vergognoso riproviamo subito ha detto il primo cittadino e torniamo all’estero tre uomini arrestati nel 1983 per L’assassinio di un teenager a Baltimora negli Stati Uniti sono stati scarcerati Lunedì dopo che la magistratura ha riconosciuto l’errore giudiziario concluso che il vero Killer era una Alfred Sisley Andrew Stewart and runs on Working ora ultracinquantenni stempiati con capelli grigi avevano 16 anni era uno studente liceo quando 36 anni fa finire uno dietroi tre avevano fin dall’inizio proclamato da loro innocenza sono usciti di galera perché esaminando una serie di vecchi casi l’autorità del Maryland hanno trovato di recente una serie di errori nelle indagini sull’assassinio oggi non è una vittoria detto Merlino Fly la procuratrice statale ma una tragedia perché questi uomini si sono visti rubare 36 anni della loro vita e chiudiamo con la politica Chi decide oggi Che cos’è un partito la politica o la magistratura su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana su Facebook Matteo Renzi torna all’attacco sull’inchiesta sostenendo che due giudici Fiorentini decidono che Open e non è una fondazione ma un partito e quindi cambiano le regole in modo retroattivo ha detto Ed era anche la nostra ultima notizia Buon proseguimento via la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa