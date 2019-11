Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovata l’ascolto e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio fonderlaien nuovo inizio per l’Unione Europea una squadra eccezionale la presidente della commissione europea chiede i voti per avviare il suo mandato dal dicembre sostenetemi siamo pronti dice utilizzare tutta la flessibilità consentita dalle regole europee per rilanciare l’economia la mia Europa dice difenderà l’ambiente e cambiamo argomento andiamo in Albania terremoto di magnitudo 6.0 colpisce Durazzo almeno 25 le vittime 600 feriti decine di repliche dopo la forte scossa iniziale molti gli edifici crollati d’Italia in via Padre mezzi di soccorso il cordoglio di Mattarella per le vittime del sisma oggi la giornata di lutto nazionale e c’è stata un’altra forte scossa di terremoto di magnitudo 63 La scala Richter che si èmare vicino all’isola di Creta la scossa è stata avvertita dalla popolazione anche in Italia Turchia Egitto e Libia torniamo in Italia verranno ripulire in giornata le targhe in pochi giorni fa a Roma nella Mortara e Mario Carrara 2 perseguitati dal regime fascista ignoti nella notte hanno imbrattato con la vernice nera le due targhe che si trovano in zona Battistini da anni Erano state intitolate dei firmatari del Manifesto della razza Poi la settimana scorsa la cerimonia per cambiarle nome è un gesto vergognoso riproviamo subito commentato la sindaca della capitale Virginia raggi che torniamo a letto sono oltre 4 milioni di elettori britannici registrati nelle liste in vista del voto del 12 dicembre Entro la scadenza di ieri in aggiunta ai circa 45 milioni già presenti Fra Questi due terzi sono sotto i 34 anni li porta i media e lo sottolinei leader laburista Jeremy corbyn che da un incremento della partecipazione giovanile potrebbe avere un vantaggio rispetto arrivare conservatore Boris Johnson il dato record rispetto ai tuoiin più del 2017 con Picco assoluto di 660 mila richieste d’iscrizione l’ultimo giorno ma tuttavia preso con le molle poiché le registrazioni devono essere ancora valida te la sterlina intanto di prima mattina a fare in leggera ascesa nelle ultime ore non è chiaro Se vi sia un legame con la situazione politica con la campagna elettorale E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa