Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ancora Man ritrovati all’ascolto è un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio due persone sono state a coltellate a Firenze nella zona di Viale Petrarca mentre stavano portando a spasso il cane da donna un’italiana di 30 anni è stata colpita sul fianco sinistro da in gravi condizioni raggiunto da alcuni fendenti anche l’uomo è l’animale l’aggressore un 54enne italiano che dato alla fuga ma è stato riconosciuto da un testimone fermato dalle forze Cambiamo argomento a Roma sono state imbrattate le targhe dedicate a Vittime delle leggi razziali che la scorsa settimana per volere del Campidoglio avevano sostituito altre che intitolano le stesse strade firmatari del Manifesto della razza a darne l’annuncio la sindaca raggi con un sorriso un gesto vergognoso riproviamo subito ha promesso gliela conferirà la cittadinanza onoraria Liliana Segre dopo le polemiche per il della maggiodi centro-destra che aveva portato lo showman Ezio Greggio rifiutare un analogo riconoscimento in solidarietà con la senatrice a vita il consiglio comunale ha votato una nuova mozione priva di riferimenti politici e sottoscritta da tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione torna il maltempo sul Piemonte dove una nuova perturbazione ha fatto scattare l’allerta gialla sorvegliati speciali l’alessandrino le zone appenniniche al confine con la Liguria già danneggiate dal di giorni scorsi dalle piogge del 21 e 22 novembre Cala lentamente i pochi a Cremona Però continua a fare paura la Coldiretti analizza il meteo delle ultime settimane parla di un novembre tragico 6 nubifragi al giorno e andiamo all’estero il governo albanese annunciato oggi di aver proclamato lo stato di emergenza Tirana e Durazzo seguito del terremoto che ha colpito ieri il paese il premio ed irama ha spiegato che il provvedimento Durerà per un periodo di 30 giorni E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa