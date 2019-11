Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno via Libera del Parlamento Europeo la commissione targata Ursula von der leyen i si sono stati 461 157 incontrare gli astenuti 89 un risultato migliore di quello ottenuto dall’ esecutivo guidato da junker che nel 2014 n 423 voti a favore e 203 voti contrari / al voto il MoVimento 5 Stelle €10 deputati pentastellati hanno appoggiato nuovo esecutivo comunitario hanno votato contro i due si sono astenuti la nuova presidente ha detto di avere formato un’equipe eccezionale e ha chiesto di sostegno dell’aula per dare un nuovo inizio all inchiesta Open Chi decide oggi Che cos’è un partito la politica o la magistratura su questo punto ci gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana così su Facebook Matteo Renzitorna all’attacco sull’inchiesta sostenendo che due giudici Fiorentini decidono Cheope non è una fondazione ma un partito che avremo in pausa ti legge nel posto tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati Fiorentini Intanto Italia viva chiede un dibattito in Senato Renzi pronto a intervenire andiamo a Malta perché il braccio destro del premier maltese ha passato la notte in cella dopo essere stato fermato dalla polizia in seguito agli interrogatori alla perquisizione dell’abitazione privata avvenuti ieri mattina è stato fermato anche il medico personale del re dei casinò e grandi imprenditori e arrestato la settimana scorsa mentre tentava la fuga da Malta in uno yacht il medico e sospettato di aver fatto da tramite ultime notizie in chiusura di economia nel sistema pensionistico italiano la priorità dovrebbe essere aumentare l’età effettiva di ritiro del Lavoro dato che al momento ho 62 anni 2 anni circa inferiore a quella media Ocse di 5 più bassa rispetto all’età legale di vecchiaiarapporto sottolinea che l’Italia spende per il sistema pensionistico il 16% del PIL è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa