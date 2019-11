Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno terremoto in Albania in apertura è salito ad almeno 20 te il numero delle vittime del sisma che ha colpito ieri il paese dove oggi si osserva una giornata di lutto nazionale reso noto il Ministero albanese della Difesa almeno 12 corpi sono stati tratti dalle macerie in varie zone di Durazzo 13 ad una ventina di chilometri a nord di Tirana me è stata trovata a 50 km dalla capitale all’appello mancano ancora una ventina di persone oltre 600 i feriti Vigili del Fuoco italiani scavano senza sosta da ieri tra le macerie di una palazzina ad alla ricerca di 6 dispersi fra cui tre bimbi Cambiamo argomento il ministro dell’economia Roberto Gualtieri scrive su Twitter Abbiamo cominciato a lavorare al Piano Nazionale plastica sostenibile ieri al MEFprima riunione con il mi del ministro dell’ambiente tutta la filiera e sindacati ed enti territoriali si legge per ridurre il consumo di plastica monouso e promuovere il riciclo caso Reggiani la collaborazione con l’Egitto e la ragion di Stato non possono offuscare la nostra volontà di chiedere il massimo delle risposte comprimere il diritto alla verità l’ho detto il capo della polizia Franco Gabrielli a margine di un incontro con i rappresentanti di polizia di paese a cui l’Egitto chiedendo di nonna sovrapporre le due questioni un’esigenza che è di una famiglia e anche di un paese intero A meno che dice ancora Gabrielli non si decida che con l’Egitto non si deve avere rapporti ultime notizie in chiusura sono oltre 4 milioni di elettori britannici registrati si nelle liste in vista del voto del 12 dicembre Entro la scadenza di ieri in aggiunta ai circa 45 milioni già presenti questi due terzi sono sotto i 34 anni non hai fatto di media lo sottolinea il leader laburista corbyn anche da un incremento della partecipazione giovanile potrebbe avere un vantaggio rispetto a arrivare conservatore Boris Johnson mi dato battutariso con le molle perché le registrazioni devono essere ancora a Bari date e tutto grazie per averci seguito lendinoso tornano la prossima edizione

