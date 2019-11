Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalle redazioni studio Giuliano Ferrigno andiamo in Albania in apertura perché è salito dal meno 27 tra i quali 3 bambini tra i 4 e gli 8 anni e 9 donne il bilancio del terremoto che ha colpito ieri il Albania dove oggi si osserva una giornata di lutto nazionale meno 12 corpi sono stati tratti dalle macerie in regione di Durazzo 13 a circa una ventina km a nord di Tirana Mentre una vittima è stata trovata 50 km dalla capitale oltre 600 i crediti voglio ringraziare il popolo italiano le sue istituzioni per il grande contributo in questa tragedia ha detto all’ansa il Presidente della Repubblica albanese del Fuoco italiani scavano senza sosta da ieri fra le macerie di una palazzina a Durazzo alla ricerca di 6 dispersi tra cui tre bambini al momento Trenitalia vince la gara per gestire alcune tratte dell’alta velocitàMadrid Barcellona Madrid e Valencia Alicante Madrid Malaga Siviglia La scelta è caduta Infatti sul consorzio composto dalla società italiana con Air Nostrum Trenitalia il primo operatore privato accedere al mercato iberico di inizio del servizio commerciale Da gennaio 2022 per 10 anni il consorzio opera 32 collegamenti giornalieri con una flotta di 23 torniamo in Italia il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio un video su Facebook dice per me e per il movimento le concessioni vanno revocate a Benetton E chi è che ti ha bloccato la lega che ha sempre sostenuto che gestori dovrebbero continuare a gestire le autostrade poi Di Maio sul tema della commissione sui finanziamenti ai partiti aggiunge Per noi è una priorità vi Chiederemo di sostenerci per portarla il prima possibile a casa l’ultima notizia in chiusura nel sistema pensionistico italiano la priorità dovrebbe essere aumentare l’età effettiva di ritiro dal lavoro dato che al momento a 62 anni di 2 anni circa inferiore a quella media Ocse è di 5 più bassa rispetto all’età legale di vecchiaia7 così la porto in cui Si sottolinea che l’Italia spende per un sistema pensionistico il 16% del PIL è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa