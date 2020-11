Ultime Notizie Roma del 27-11-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e venerdì 27 novembre Buongiorno dall’abitazione da Francesco Vitale in studio il nuovo dpcm sulle misure anti covid confermerà la divisione delle regioni in tre fasce introdurre specifiche restrizioni per il Natale secondo fonti di governo oggi attese nuove valutazioni dopo il confronto con tecnico scientifico istituto superiore della sanità mi aspetto un RT che scende Alunno è che regioni rosse passino arancioni e gialle dice Conte Lombardia e Toscana potrebbero essere tra queste e risale però rapporto tra positività e tamponi in Italy al 12,5% tregua fiscale di fine anno per alleviare cittadini imprese dal peso della crisi covid quello che hai quasi unanime nel parlamento lo spostamento di altri 8 miliardi governo cercherà di chiudere il quarto decreto Ristori in via Libera del Consiglio dei Ministri potrebbe attivarsi arrivare domenica tra gli ultimi No di quello della cassa integrazione di Natale bonoda €500 per le casse integrazioni che ancora divide la maggioranza oggi nuova riunione dei capi delegazione Maradona è stato sepolto nel cimitero di giardini della vista nel 9 di Buenos Aires al termine di una giornata di celebrazioni ma anche di numerosi scontri in Argentina tra Fano e forze dell’ordine Napoli l’ho ricordato con candele sui balconi un lungo applauso dalle finestre Ma spuntano anche le polemiche il cognato del campione afferma che Diego è stato senza cure per 12 ore Trump annunciato che se l’è con legge elettorale degli Stati Uniti certificherà la vittoria di biden lascerà la casa bianca del presidente eletto ha passato la soglia degli 80 milioni di voti o un record assoluto ma il Tycoon non ci crede continua a parlare di elezioni truccate al 100% non risponde alla domanda se sarà presente alla cerimonia di giuramento di biden oggi allerta rossa per il maltempo in Sardegna chiusi scuole parchi a Cagliari perturbazioni in arrivo da sud-est interesseranno prima LisaSuccessivamente le regioni meridionali che si affacciano sul mar Ionio per il weekend sono previsti temporali al sud e perturbazioni diffuse anche al centro il giorno più atteso dell’anno per gli amanti dello shopping è arrivato il black friday il venerdì dopo il giorno del ringraziamento caratterizzato da sconti vendite promozionali che da usanza tipicamente americana è diventato ormai un appuntamento fisso anche in Italia secondo Confesercenti 83 milioni di euro di vendite giorno stanno passando da negozi fisici al web lo sport in chiusura la Roma vince 2-0 in casa dei rumeni del flyer con due turni d’anticipo si qualifica ai sedicesimi di Europa League TV San Paolo dedicata a Maradona il Napoli si impone 20 sui croati del Rijeka il Milan non va invece oltre l’uno a uno in Francia contro il lilla Per il basket Belinelli Lasciala in Italia con la Virtus Bologna fino al 2023 ed è tutto buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

