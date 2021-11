Ultime Notizie Roma del 27-11-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la nuova variante omicron individuate in Sudafrica è già accade in Europa con un caso in Belgio mentre un’impennata di contagi nello stato di New York ha indotto la governatrice a dichiarare lo stato di emergenza secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie livello di rischio alto o molto alto e occorre colmare il GAP sulle immunizzazione Fighters moderna fanno sapere di essere al lavoro ma intanto l’autorità Europea è sorta la prudenza il continente ha chiuso le frontiere all’Africa australe come pure il Nord America alcuni paesi del medioriente cancellati i vari eventi la riunione del VCO protesta in Sudafrica draconiani ingiustificati divieti di viaggio dicono per speranza sulla nuova variante stata scelta una linea di massima prudenza il friuli-venezia Giulia Intanto è l’unica regione in giallo da lunedì questa quanto si prende la valutazione e la cabina di regia per il monitoraggio settimanale che si è riunita ieri mattina sì ora è il passaggio in giallo Ma si salva per questa settimana l’Alto Adige che intanto mette altri 16 comuni in rosso Guardia di Finanza smaschera una banda di truffatori del Green Park su telegram L’operazione è stata svolta nell’ambito di un’indagine della IV dipartimento dalla Procura della Repubblica di Milano coordinata dalle procure aggiunto a Eugenio Sky diretta dai sostituti procuratori Biancamaria bei Macario e Maura Ripamonti in Italia Intanto sono 13686 nuovi casi 51 Morti nelle ultime 24 ore 557880 i tamponi molecolari antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia ancora prima erano stati 640 9998 un tasso di positività al 25 momento rispetto al 2,1% delle precedenti 24 ore la guardia di finanza nella sede della Juve indagati vertici della Finanza a Torino a Milano indagato il presidente il vice Nedved sulla compravendita di calciatori bilanci fatture di operazioni inesistenti l’accusa e per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa