Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio e proseguito anche ieri Lo sciame sismico che da giorni sta scuotendo la Sicilia ed il Tirreno meridionale paura e crolli dopo la scossa più forte di 4. 8 gradi della scala Richter sull’Etna Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 28 persone sono rimaste ferite 600 gli sfollati ospitati in strutture turistiche crolli anche in alcune chiese in quella della Maria Santissima del Carmelo di Pennisi sono venuti giù il campanile la statua di Sant’Emidio protettore dei terremotati a ferri una famiglia si è salvata per miracolo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ringraziato la macchina dei soccorsi e augurato ai feriti una pronta guarigioneoggi Di Maio e Salvini saranno a Catania Intanto inizia il rush finale per la manovra il cui esame riparte questo oggi in commissione alla camera al governo Porrà la fiducia e punta a chiudere entro sabato intanto per la realizzazione di nuove opere arriva un’apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per il funzionamento della nuova struttura prevista l’assunzione a tempo determinato a partire dal 2019 di un massimo di 300 persone con l’obiettivo di ridurre la dispersione idrica arriva anche un miliardo di euro complessivi 10 anni tra le curiosità del provvedimento l’assicurazione infortuni delle casalinghe e biglietti nominativi per i grandi concerti rock e pop ma anche sconti per i giovani che prendono la patente per guidare un Tir in Medio Oriente tensione tra Siria ed Israele dopo il Raid su Damasco il Ministero della Difesa Russo sostiene che l’attacco ha messo in pericolo due voli civili e Damasco e a meIsraele non ha finora confermato di aver attaccato in Siria ma il portavoce militare ha precisato che le difese aeree di Israele sono state attivate per intercettare un missile Siriano è arrivata la rivendicazione da parte dell’isis per l’attentato contro la sede del Ministero degli Esteri libico a Tripoli nel quale hanno perso la vita a 3 persone attacco condannato dall’Unione Europea e dall’Egitto lo sport in chiusura diciottesima di campionato penultima del giro di andata alla Juventus già campione d’inverno dopo la vittoria contro la Roma ha pareggiato 2 a 2 in casa dell’Atalanta non ne ha approfittato il Napoli che ha perso 1 a 0 contro l’Inter nel big match di ieri sera sugli altri campi 3 a 1 della Roma sul Sassuolo ha vinto il Parma a Firenze per 1 a 0 la Lazio a Bologna per 2 a 0 il Cagliari in casa contro il Genoa per 10 la Sampdoria a Genova contro il Kievper due a zero pareggi per 0 a 0 tra Frosinone Milan e tra Spal e Udinese è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa