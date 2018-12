Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione rush finale per la manovra di bilancio il cui esame riparte oggi in commissione alla camera Montecitorio il governo Porrà la fiducia e punta a chiudere tutto entro sabato intanto per la realizzazione di nuove opere arrivo un’apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per il funzionamento della nuova struttura prevista l’assunzione a tempo determinato a partire dal 2019 di un massimo di 300 persone con l’obiettivo di ridurre la dispersione idrica arriva invece oltre un miliardo di euro complessivi in 10 anni tra le curiosità del provvedimento l’assicurazione infortuni delle casalinghe i biglietti nominativi per i grandi concerti rock e pop ma anche sconti per i giovani che prendono la patente per guidare un TIR sullo sciame sismico in Sicilia e vicepremier Matteo cellLuigi Di Maio saranno oggi in visita sui luoghi colpiti del catanese dove nella notte tra il 25 e il 26 dicembre un terremoto di magnitudo 4.8 causato crolli e feriti previsto nel pomeriggio anche un vertice in prefettura per fare il punto sulla situazione nei luoghi maggiormente colpiti dal sisma è attivo anche un team della protezione civile Oggi il Presidente della Regione Sicilia nello Musumeci riunirà la giunta per dichiarare lo stato di calamità visita a sorpresa del presidente statunitense Donald Trump della first lady Melania le truppe statunitensi in Iraq il Tycoon ha smentito l’ipotesi di ritiro delle truppe dal paese come avverrà invece in Siria la visita del presidente che li intermedia Sarebbe dovuta essere segreta è stata svelata dalla portavoce della casa bianca in seguito al Tam Tam sui social dell’avvistamento sui cieli europei dell’air Force One di ritorno dall’iraq Trump approfittato di uno scalo tecnico in Germania per salutare le truppe statunitensinel paese sport in chiusura calcio è seria nel giorno di Santo Stefano diciottesima di campionato in campo con un gol di lautaro Martinez allo scadere l’Inter ha battuto il Napoli per 1 a 0 e partenopei così non riescono ad approfittare del passo falso della Juventus che poche ore prima aveva pareggiato in casa dell’Atalanta Sul 2 a 2 su gli altri canti la vittoria della Roma per 3 a 1 sul Sassuolo il pareggio del Milan per 0 a 0 sul campo del Frosinone è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa