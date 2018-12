Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio la manovra di bilancio torna in esame in commissione alla camera per la fiducia al governo che punta a chiudere tutto entro sabato per la realizzazione di nuove opere arrivo un’apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per il funzionamento della quale è prevista l’assunzione a tempo determinato a partire dal 2019 di un massimo di 300 persone si vuole ridurre anche la dispersione idrica un miliardo di euro complessivo mobilitato in 10 anni tra le curiosità del provvedimento l’assicurazione infortuni delle casalinghe e biglietti nominativi per i grandi concerti ma anche sconti per i giovani che prendono la patente per guidare un TIR notte tranquilla sull’Etna una decina le scosse ma di bassa energia continua l’eruzionecominciate la vigilia di Natale Anche se con un calo l’aeroporto di Catania resta operativo l’allerta c’era ed era stata alzata da settembre era passata gialla abbiamo potenziato i controlli Ha detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli naturalmente i terremoti non si possono prevedere aggiunto oggi vice premier Salvini è Di Maio in visita nei luoghi colpiti dal terremoto di 4. 8 gradi della scala Richter della notte tra il 25 e il 26 dicembre che ha causato feriti e 600 sfollati previsto anche un vertice in prefettura è stata riattivata poco prima di mezzanotte la alta velocità Napoli Roma interrotta ieri sera in seguito ad un guasto tecnico un problema che ha causato pesanti disagi per i passeggeri con ritardi che hanno superato anche le due ore Trenitalia infine disposto rimborso integrale delle biglietto per i clienti giunti a destinazione con oltre 180 minuti di ritardo una misura che si aggiunge al già previsto rimborso del 50% per ritardisuperiori ai 120 minuti lo sport in chiusura calcio e Serie A diciottesima di campionato nel giorno di Santo Stefano Il Napoli non approfitta del passo falso della Juventus che ha pareggiato sul campo dell’Atalanta 22 I Partenopei sono stati battuti 1 a 0 ieri sera lo scadere dei 90 minuti di gioco dall’Inter pareggio a reti inviolate per il Milan La Roma ha battuto il Sassuolo per 3 a 1 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa