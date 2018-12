Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 11:10

romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli rush finale per la manovra esame riparte oggi in commissione alla camera il governo Porrà la fiducia e punta a chiudere entro sabato intanto per la realizzazione di nuove opere arriva un apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici per il funzionamento della nuova struttura prevista l’assunzione a tempo determinato a partire dal 2019 di un massimo di 300 persone con l’obiettivo di ridurre la dispersione ieri che arriva in oltre un miliardo di euro complessivi in 10 anni tra le curiosità del provvedimento l’assicurazione infortuni delle casalinghe i biglietti nominativi per i grandi concerti rock e pop ma anche spunti per i giovani che prendono la patente per guidare un TIR non sei tranquilla dal punto di vista sismico quella trascorsa sull’Etna sulla vulcano attivo più grande d’Europa gli strumenti delNazionale di Geofisica e Vulcanologia Hanno registrato una decina di cose ma di bassa energia i tre 20 maggiori alle 4:40 a Zafferana Etnea di magnitudo 2.0 ipocentro a 2 km di profondità le altre due sull’altro versante a Ragalna ieri alle 21:14 magnitudo 2.3 a seguire alle 2:18 di magnitudo 2.1 quello delle 3:19 di notte del 26 dicembre considerato come uno dei terremoti più energetici mai registrati sul vulcano nessun segno di violenza e ipotesi concreta che Mattia Mingarelli possa essere stato vittima di un incidente questa in sintesi l’esito ancora parziale dell’autopsia eseguita nella camera mortuaria dell’ospedale di Sondrio sul cadavere del trentenne rappresentante di Commercio di Albavilla Como il cui cadavere è stato ritrovato nel bosco la vigilia di Natale l’uomo secondo l’esame eseguito dal dottor Paolo Tricomi di detto potrebbe essere stato vittima di un incidente in motoin questa zona nel territorio comunale di Chiesa in Valmalenco che aveva raggiunto lo sposo 7 dicembre per trascorrere il weekend dell’Immacolata nella baita che la famiglia aveva affittato con 102 voti a favore 2 contrari e la knesset Parlamento ha approvato ieri in terza lettura quella definitiva la legge sullo scioglimento anticipato della legislatura in Israele prevista in origine per il novembre 2019 le elezioni politiche si svolgono invece il 9 Aprile Lo ha reso noto la televisione statale l’Inter batte 10 il Napoli nel posticipo serale della diciottesima giornata prima boxing dai di serie A e la Juve sale più 9 sugli azzurri nonostante il pareggio a Bergamo La Roma ha battuto il Sassuolo 3 a 1 nel posticipo delle 18:00 della diciottesima giornata di serie anche il Torino ha portato a casa tre punti battendo 3 a 0 l’empoli È tutto per ora Grazie dell’attenzioneappuntamento alle prossime news

