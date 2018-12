Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 14:10

romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si chiama Daniele Belardinelli tifoso dell’Inter morto investito ieri a Milano in via Novara dove prima della partita con il Napoli e Ultras nerazzurri hanno attaccato alcuni pulmini di tifosi partenopei originario di Varese 35 anni Belardinelli aveva ricevuto in passato Almeno un Daspo di 5 anni investimento secondo quanto ricostruito finora sarebbe il momento conclusivo di scontri tra tifosi che ho fatto frazioni avvenuto in via Novara intorno alle 19:30 e magistrati stanno innanzitutto accertando se vi sia una relazione tra gli incidenti e l’investimento certa invece l’ipotesi di reato contestate i tre tifosi interisti allo stato indagati rissa aggravata e lesioni disabile dopo 15 giorni di lavoro è dovuta tornare in ospedale per curare una piaga da decubito e latenda nella quale lavorava lo ha spettatori affidandogli il suo posto non appena si è ristabilito la storia non comune e di cui dà conto oggi il Resto del Carlino è accaduta alla Micro di Sassuolo in provincia di Modena il protagonista è Silvano Casali 26enne di bagno di Toano Reggio Emilia diventato paraplegico a causa di un incidente stradale avuto ai tempi della scuola superiore ha portato la fidanzata incinta in una strada isolata in colpa Aldo la di essere infedele di fronte alla sua negazione l’ha schiaffeggiata perica con un cacciavite in più parti e ha tentato di strangolarla con un laccio facendola svenire più volte quanto si è ripresa l’ha colpita in testa con una pinza di ferro quindi la tenuta alcuni giorni in un albergo minacciandola di morte privandola del cellulare l’autore dei maltrattamenti è stato identificato in un marocchino di 29 anni arrestato dai carabinieri di Forlì anche per lesioni pluriaggravata e porto di oggetti atti ad offendere l’aggressione marzo Sabato quando la ragazza 29Lean italiano originaria anche lei del Marocco è andata al Pronto Soccorso accompagnata da l’uomo è credibile che sia partito dalla Calabria l’ordine di uccidere Marcello abruzzese 51 anni originario di Rizziconi assassinato la sera di Natale a Pesaro e fratello del collaboratore di giustizia Biagio Girolamo e quanto si è appreso in ambienti della dda di Reggio Calabria che sin Dai primi momenti successivi all’omicidio ti mantiene in stretto contatto Pola dva di Ancona e con la Procura della Repubblica di Pesaro ipotesi che il mandato di morte contro brutti e se si è maturato in Calabria che i due esecutori materiali dell’ omicidio provenissero proprio da questa regione Viene ritenuta assolutamente fondata cerco ragazzi della mia età che mi facciano compagnia Sono disposto a pagare €7 l’ora È Natale la gara di solidarietà da tutta Italia è scattata lanciare l’appello su Facebook è stato Cristian Biscione ventenne di Reggio Emilia affetto da Sma atrofia muscolare spinale malattia che spegneprogressivamente i motoneuroni mi sono già diventato virale hanno risposto in tantissimi Cristina ricevuto oltre 1500 richieste d’amicizia su Facebook e più di 3000 messaggi tutti a farvi un saluto e tanti disposti ad andarlo a trovare Grazie di tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa