Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli lo scorso lunedì 17 dicembre il tribunale dello stato della Città del Vaticano hai messo una sentenza di condanna alla pena di due anni e mesi sei di reclusione per il reato di autoriciclaggio nei confronti dell’imprenditore edile Romano Angelo Proietti titolare di un conto corrente presso lo IOR disponendo altresì la confisca di oltre €1000000 che la stato sequestrato dalle autorità vaticane già nel 2014 lo comunica oggi la sala stampa della Santa Sede dopo 8 mesi di agonia è morto in ospedale a Padova Dove si trovava ricoverato in rianimazione Maria ambrato operaio di 43 anni e uno dei 5 operai investiti il 13 maggio da una bomba di calore Sprigiona tasi a causa di un incidente alle Acciaierie Venete quella domenica mattina una sivieracarica di acciaio incandescente si rovescia terra provocando una bomba di calore che investì 5 operai bravo per ricostruzioni sul 90% del corpo viene immediatamente ricoverato in ospedale dopo le cure nel reparto grandi ustioni era stato portato in rianimazione l’operaio romeno è la seconda vittima di quell’incidente il 6 giugno scorso ma anche Sergio todita 39 anni moldavo anche lui ucciso dalla bomba di calore mortale frase finale per la manovra la commissione bilancio della camera avviato la terza lettura della legge di bilancio dopo il via libera del Senato Nella notte tra sabato e domenica scorsa dall’esame della commissione Non sono attese modifiche in modo da far arrivare il testo in aula domani mattina con il via libera finale atteso per sabato 29 la legge di bilancio deve essere necessariamente approvata entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio le opposizioni hanno chiesto le audizioni sulla manovra del ministro dell’economia Giovanni Tria dell’ufficio parlagare di bilancio dell’agenzia Del Demanio del direttore generale del mese Alessandro Rivera lo annunciano Luigi marattin del PD è Renato Brunetta di Forza Italia durante una sospensione dei lavori della commissione bilancio della camera le prospettive relative al disavanzo delle amministrazioni pubbliche dell’area dell’Euro per i prossimi due anni sono peggiorate il più elevato disavanzo e parte il risultato di un notevole peggioramento del saldo di bilancio previsto in Italia in seguito all’espansione fiscale inserita nei documenti programmatici di bilancio che violerebbe gli impegni presi nell’ambito del patto di stabilità e crescita che scrive la BCE nel suo bollettino acqua Man il supereroe acquatico che dà il nome al film omonimo di James Wan in sala dal primo gennaio con Warner Bros viene da molto lontano ha tanti muscoli un pizzico di disincantata ironia il personaggio ideato nel 1941 esordì sulla testata molto angiomix dove venne pubblicato fino al mi946 tutto Per ora grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa