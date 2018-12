Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 27 dicembre in studio Giuliano Ferrigno un’azione squadristica ignobile così in questura di Milano Marcello Cardona ha definito L’attacco di una centinaio di ultra di Inter Varese Nizza ad alcune buste di tifosi napoletani prima di Inter Napoli per tifosi interisti sono stati arrestati chiederò il blocco delle trasferte dell’Inter la chiusura della curva fino a marzo dice perdonati anche ex arbitro di serie A grazie alzare la dinamica degli incidenti il tifoso morto Daniele Belardinelli di 35 anni sarebbe stato investito da un Suv l’uomo campione di arti marziali aveva ricevuto in passato un adatto di 5 anni polemica anche per i cori razzisti per la procura della FIGC la partita andava sospesa il sindaco sala ha chiesto scusa ai giocatori a nome di Milano la politica la commissione di bilancio della camera avviato la terza lettura della manovra dopo il via libera del Senato il testo senza modifica tesi in aula domani con il via libera finale previsto per sabato 1programma che fa infuriare L’opposizione che cadono le audizioni di triade ufficio parlamentare di bilancio dell’agenzia Del Demanio del direttore generale del tesoro Forza Italia chiedere un colloquio al Presidente della Repubblica Mattarella il PD annuncia la presentazione del ricorso alla consulta in chiusura Andiamo in Sicilia Matteo Salvini e Luigi Di Maio in visita nei luoghi colpiti e il catanese c’è l’ipotesi di una conferenza stampa congiunta un vertice in prefettura e le ministro del lavoro dichiara domani sarà dichiarato lo stato di emergenza sull’Etna proseguono Intanto le scosse ma di bassa energia continua l’eruzione cominciata la vigilia di Natale l’aeroporto di Catania resta per il momento operativo sono arrivate circa 1600 richiesta di sopralluogo Italia stasera Ed era stata alzata detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli naturalmente terremoti non si possono prevedere Domani riunione della commissione grandi rischi e tutto grazie per averci seguito le mimose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa