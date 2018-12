Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enea studio Giuliano Ferrigno economia in apertura rispettive relative al disavanzo nelle amministrazioni pubbliche dell’area dell’Euro per i prossimi due anni sono peggiorati è il più elevato di davanti e infatti è risultato di un notevole peggioramento del saldo di bilancio previsto in Italia in seguito all’espansione Tiscali inserita nei documenti programmatici di bilancio che violerebbe gli impegni presi nell’ambito del patto di stabilità e crescita lo scrive la BCE nel suo bollettino è necessario proseguire gli sforzi di risanamento delle Finanze pubbliche nel pieno rispetto del patto di stabilità e crescita prosegue la bici ed è particolarmente preoccupante La circostanza che la più ampia direzione rispetto agli impegni assunti si riscontri in Italia un paese il cui rapporto tra debito pubblico e PIL è notevolmente elevata Andiamo in Sicilia notte tranquilla sull’Etna una decina le scosse madimas energia continua l’eruzione cominciaalla vigilia di Natale Anche se con un calo nell’energia aeroporto di Catania resta operativo allerta sera ed era stata alzata Ha detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli naturalmente i terremoti non si possono prevedere Salvini è Di Maio oggi in visita luoghi colpiti circa 10 le famiglie si sono stati fatti evacuare in una frazione di Acireale per la pietanza di una frattura dell’asfalto Dove si trovano le loro cade dagli sfollati cerchi per paura di sciacalli ha dormito in automobile davanti casa Oggi è il Presidente della Regione Musumeci riunirà la giunta per dichiarare lo stato di calamità e dove andiamo a Firenze un mezzo pesante probabilmente per il trasporto merci è finito contro una colonna del corridoio vasariano all’altezza di Ponte Vecchio a Firenze danneggiandola seriamente è successo intorno alle 7:00 questa mattina notizia sarebbe già stato individuato grazie alle telecamere il danno è importante e sicuramente alcune decine di migliaia di euro ha detto Direttore delle gallerie degli Uffizi Schmidt è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa