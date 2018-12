Ultime Notizie Roma del 27-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno è morto Daniele Belardinelli 35 anni il tifoso dell’Inter travolta da un Suv Durante gli scontri prima di Inter Napoli è stata un’azione squadristica ignobile dice il questore di Milano Marcello Cardona ex arbitro di serie A che ha parlato di un attacco di un centinaio di ultra di Inter Varese Nizza Adult unibus di tifosi napoletani prima di Inter Napoli 3 tifosi interisti sono stati arrestati che dura il blocco delle trasferte dell’Inter e la chiusura della curva fino a marzo dice che dona il tifoso morto campione di arti marziali aveva ricevuto in passato adesso di 5 anni polemica anche per i cori razzisti contro alcuni giocatori per la procura della FIGC la partita andiamo a sospesa se l’ha chiesto scusa ai giocatori hanno medimilano basta così si rovina il calcio dice il presidente della FIGC Gravina intende rendere più facile la sospensione delle partite per i cori razzisti elemento domani abbiamo il Consiglio dei Ministri per dichiarare lo stato di emergenza per il terremoto di Catania e si unirà anche lamissione grandi rischi della Protezione Civile siamo costantemente vicini anche a tutte le persone che stanno subendo disagi anzitutto e feriti per fortuna non ci sono feriti molto gravi sono le parole del premier Giuseppe Conte parlando del terremoto a Catania della situazione dell’Etna studiamo costantemente gli aggiornamenti la cronaca il Ministro dell’Interno Matteo Salvini in prefettura di Pesaro per il comitato dell’ordine della sicurezza dopo l’esecuzione di Marcello Bruzzese fratello di un pentito da parte due Killer dichiara i dati della criminalità nelle Marche sono in diminuzione Cercheremo di essere ancora più attenti poi questo signore a cui ovviamente va un pensiero è una preghiera aveva chiesto già da più di 2 anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione vediamo che cosa non ha funzionato concludi Salvini di essere in chiusura una bambina di 3 anni è stata violentata uccisa in Pakistan lo ripristini media locali secondo la polizia la bimba era scomparsa martedì alle 14:00 dal tua casa genitori devono cominciare a cercarla ma non riuscendo a trovarla l’avevano denunciato la scomparsa Il commissario locale polizia Torno subito cominciato le ricerche della piccola Per poi ritrovare il tuo corpo senza vita la mattina seguente in una scarpata la Polizia di Stato 30 sospetti tutto grazie per averci seguitornano la prossima edizione

