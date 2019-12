Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno o dalla redazione da Francesca Vitale in studio un aereo con 100 persone a bordo è precipitato poco dopo il decollo dello Scalo di Almaty in Kazakistan Era diretto verso la capitale di nur-sultan Per ora le vittime con te sono solo 7 mentre proseguono le operazioni di soccorritori sul velivolo viaggiavano 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio Iran terremoto di magnitudo 5,1 vicino a tale nucleare le dimissioni di giramonti fanno piombare il governo nel caos del ministro è attaccato da esponenti del MoVimento 5 Stelle come la collega di governo dadone difesa invece da altri molto dura Italia Viva il PD non prende posizione le opposizioni chiedono al ponte di riferire in Parlamento ferramonti ha criticato il poco coraggio mostrato per la scuola Nella Manovra che si terrannola chiesa del Preziosissimo Sangue Roma i funerali di Gaia e Camilla le sedicenni investite dal ventenne Pietro genovese il figlio del regista Paolo e ora agli arresti domiciliari per omicidio stradale secondo il GPL giovane e solito guidare sotto effetto di alcool e senza rispetto del codice della strada e le regioni hanno attraversato in modo incauto ne abbiamo argomento ne teniamo si è dichiarato vincitore delle primarie del suo partito likud sconfiggendo il Rivale Sarà la partecipazione al voto è stata del 49,3% Livia e annuncia che a gennaio il Parlamento di Ankara voterà solo invio truppe a sostegno del governo di unità nazionale di sunrise sostenuto dall’onu e contro l’offensiva del generale A far che abbiamo ancora al momento coltivare cannabis in casa in quantità non è reato se destinato esclusivamente all’uso personale lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza depositata il 19 dicembre Ancora una volta la giurisprudenza fa le veci di un legislatoreJaco la strada è aperta Ora tocca a noi così il senatore del MoVimento 5 Stelle Mantero oggi allerta gialla per il maltempo in Emilia e basso Veneto ieri due alpinisti sono morti sul Gran scivolando sulla neve fino a Valle un’altra escursionista era già stata trovata morta poche ore prima nella stessa zona Due escursionisti sono stati invece recuperati nelle Marche 6 sciatori feriti per una valanga in Svizzera andiamo a chiudere con lo sport ore decisive per il ritorno di Ibrahimovic al Milan la trattativa sarebbe ai dettagli e il vicino ma dal club Rossonero non arrivano ancora conferme giocatori più forti in Italia sono io perché mi diverto ancora tanto così Ronaldo Per la serie B Benevento passa 21 in casa Chievo Pordenone KO 40 in quello della Salernitana premier il Liverpool vince 4-0 in casa del Leicester e vola più 13 secondi in classifica è questa era l’ultima notizia per il momento ci fermiamo qui l’informazione Torna più tardi buon proseguo

