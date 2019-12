Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata da mare da Francesco Vitale in studio e di decine di vittime al momento almeno 14 bilancio provvisorio dello schianto in Kazakistan di un aereo volker 100 con a bordo 100 passeggeri che schianto poco dopo il pollo da almati la città più popolosa del paese sul velivolo viaggiano 95 passeggeri con 5 membri di equipaggio secondo fonti internazionali ci sarebbero 60 sopravvive e cambiamo argomento torniamo a Roma Pietro genovese il giovane di vent’anni la guida dell’auto Che ha travolto e ucciso lo scorso sabato notte le sedicenni Gaia e Camilla è stato arrestato è accusato di omicidio stradale plurimo il ragazzo figlio del regista Paolo genovese stato messo ai domiciliari la notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera all’ordinante gli è stata notificata al termine dei primi accertamenti condella polizia locale di Roma Capitale e in base alla relazione per messa alla procura che abbiamo ancora argomento coltivare in casa minime quantità di cannabis non sarà più un reato lo ha stabilito una sentenza storica delle sezioni unite penali della Cassazione è arrivata il 19 dicembre scorso per la prima di volta ricostruito Ha deliberato che non costituiscono reato le attività di coltivazione per le rudimentali tecniche utilizzate lo scherzo numero di piante modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore La Suprema Corte sostiene quindi latte per cui bene giuridico della salute pubblica non viene in alcun modo per giudicato ho messo in pericolo dal singolo assuntore di marijuana che decide di coltivare per te qualche piantina i kit per la coltivazione dei semi di cannabis sono ormai ti riposi muffin correva in rischi da un punto di vista legale perché finora livello giuridico non c’era mai stata un’apertura vera in questa direzione le dimissioni di fioramonti sarebbe servitocoraggio da parte del governo a poche ore dalla notizia della consegna della sua lettera di dimissioni Lorenzo fioramonti spiega con un post su Facebook i motivi che l’hanno spinto a lasciare il Ministero dell’Istruzione fare che le risorse non si trovino mai quando si tratta della scuola e della ricerca e pure si recuperano centinaia di milioni di euro in poche ore da destinare ad altre finalità Quando c’è la volontà politica scrive guardia dice piena fiducia nel premier Conte per individuare un nuovo ministro dell’istruzione la scuola non può aspettare commento arrivato da fonti del MoVimento 5 Stelle il governo e al lavoro per migliorare la scuola l’istruzione sostenere la ricerca aggiungono intanto mentre Forza Italia chiedono vicino urgente del premier in Parlamento perché le dimissioni del ministro fioramonti costituiscono un atto grave il responsabile Secondo alcuni quotidiani a prendere il posto di fieramonti potrebbe essere Nicola il nome del presidente della commissione antimafia era già circolato per questo dicastero durante la formazione del governo Conte bis intanto sempre su Facebook arriva la dura critica del ministro per leche pur senza citare mai fioramonti scrive provo stucchevole Chechi professi coraggio gli elettori poi scappi dalle responsabilità politiche se hai coraggio non scappi addetta e torniamo all’estero una scossa di terremoto di magnitudo 5,1 è stata registrata alle 5:23 ora locale in Iran non lontano dalla centrale nucleare di bushehr secondo i dati dell’agenzia geologica statunitense il Sisma ha avuto ipocentro a circa 40 km di profondità ed epicentro a 44 chilometri a sud-est di borazjan non si segnalano al momento particolari danni a persone o cose ed è tutto Buon ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa