Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio 16 anni investita in Roma arresti domiciliari per Pietro genovese il ragazzo alla guida dell’auto Che ha travolto e ucciso a Roma Le due sedicenni la notte tra sabato e domenica è stato arrestato per omicidio stradale oggi i funerali delle ragazze Cassazione la coltivazione domestica di minime quantità di cannabis non è reato viene propugnata la tesi per cui bene giuridico della salute pubblica non viene in alcun modo pregiudicati ho messo in pericolo dal singolo assuntore che decide di coltivare per te qualche piantina le dimissioni di fioramonti per la scuola sarebbe servito più coraggio non si trovano mai fondi ha detto prima di prendere questa decisione ho preso il voto definitivo sulla legge di bilancio in modo da non recare carico sulle spalle del Parlamento in un momento così delicato Le ragioni sono da tempotutti i ben noti ho accettato il mio incarico con l’unico fine di investire in modo radicale la tendenza che da decenni metti la scuola la formazione superiore la ricerca italiani condizioni di Forte sofferenza così in un post su Facebook Andiamo in Turchia erdogan a gennaio voto in parlamento per l’invio di truppe in Libia il Parlamento turco voterà anche un eventuale invio di truppe a sostegno del governo di contro le forze del generale affari voto si terranno il giorno della visita instanbul del presidente russo Putin e che sostiene l’altro fon3 quello di attar Palazzo Chigi lungo colloquio tra Conte è Putin chiusura andiamo in Kazakistan e del meno nove vittime confermato il bilancio provvisorio dello schianto in Kazakistan di un aereo con 100 persone a bordo poco dopo il decollo da Almaty ma ci sarebbero dei sopravvissuti superi volo diretto la capitale Sultan astana viaggiano 95 passeggeri e 5 membri di equipaggio l’aereo della Baker ha perso altitudine alle 7:22 ora locale222 in Italia prima di colpire una barriera di cemento e schiantarsi contro un edificio a due piani una bilancio purtroppo provvisorio che sembrerebbe destinato a salire E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso linea alla regia

