Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla relazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione un aereo della Becker con 100 persone a bordo è precipitato poco dopo il decollo dallo Scalo di Almaty in Kazakistan diretto verso la capitale di nur-sultan elette Arzana Per ora le vittime confermate dovrebbero 14 bilancio purtroppo destinato a salire 60 i feriti sul velivolo viaggia sono 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio le ragazze investite uccise a Roma Pietro genovese il ventenne alla guida dell’auto Che ha travolto e ucciso le due sedicenni la notte tra sabato e domenica è stato arrestato per omicidio stradale plurimo il ragazzo figlio del regista Paolo e ai domiciliari nell’incidente avvenuto in Corso Francia hanno perso la vita Gaia von freymann e Camilla Romagnolicon una sentenza del 19 dicembre la Corte di Cassazione Ha deliberato che coltivare la cannabis in casa non è un reato non costituiscono reato si legge le attività di coltivazione di minime dimensioni in forma domestica attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate lo scarso numero di piante modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinati in via esclusiva all’uso personale La verità è che sarebbe servito più coraggio da parte del governo soprattutto in un ambito cruciale come l’università e la ricerca Lorenzo fioramonti spiega così su Facebook i motivi che lo hanno portato a dimettersi da ministro dell’istruzione pare che le risorse pare che le risorse non si trovino mai quando si tratta della scuola dice Eppure ti recuperano centinaia di milioni di euro per altre finalità quando c’è volontà in chiusura diamo uno sguardo alla borsa quella di Tokyo Avvia l’ultima seduta della settimana in breve aumento sostenuta dalla risposta natalizio degli indici azionari statunitensi e dallaquotazione delle Iene sulle principali valute in assegnare una variazione positiva dello 0 15% quota 23960 virgola 25 è un momento di 35 punti sul mercato dei campi indebolisce sul dollaro un livello di 100 940 dando slancio al sito divertito Report sul Leuca 121 è spezzato era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa