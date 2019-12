Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio un aereo con 98 persone a bordo è precipitato poco dopo il decollo dallo Scalo di Almaty in Kazakistan era diretta verso la capitale Nord il bilancio provvisorio almeno 14 morti e 60 feriti sul velivolo viaggiavano 93 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio il ministro dell’Industria kazako ha deciso che ne un poker 100 Volerà più fino a quando non saranno chiarite le cause dell’incidente lo scorso marzo un aereo dello stesso tipo con 116 passeggeri a bordo era stato costretto ad un atterraggio di emergenza in Iran terremoto di magnitudo 5.1 vicino A2A centrale nucleare al momento nessun danno la politica le dimissioni del ministro dell’istruzione fioramonti fannoil governo nel caos l’ex ministro è attaccato da esponenti pentastellati come la collega di governo dadone difesa invece da altri molto dura Italia Viva il PD non prende posizione le opposizioni chiedono con te di riferire in Parlamento Chiaramente ha criticato il poco coraggio mostrato per la scuola Nella Manovra Bellanova in un’intervista al Messaggero al mattino spiega quota 100 e reddito di cittadinanza sono totem da ridiscutere penalizzano la ricerca fioramonti se ne accorge adesso Mario Occhiuto ritira la propria candidatura alla presidenza della Regione Calabria accogliendo L’invito che era stato rivolto dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi Sono abituata a costruire non a distruggere scrive il sindaco di Cosenza in un post su Facebook si terranno oggi nella chiesa del Preziosissimo Sangue Roma i funerali di Gaia Camilla alle 16 anni investite da Pietro genovese 20 anni il figlio del regista Paolo e ora agli arresti domiciliari perstradale secondo il gip il giovane solito guidare sotto l’effetto dell’alcol e senza rispetto del codice della strada mentre le due giovani hanno attraversato in modo incauto è tutto il momento Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

