Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale 1 Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio a Roma i funerali di Gaia e Camilla le due sedicenni morte investite in zona Ponte Milvio su Corso Francia travolte da un Suv guidato da Pietro genovese al volante sotto l’effetto di alcol e stupefacenti gremita la chiesa del Preziosissimo Sangue a collina Fleming decine le corone di fiori deposte per le due amiche sul luogo dell’incidente è apparso uno striscione Ciao Angeli il giovane alla guida della macchina e adesso è agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale l’ordinanza è stata notificata al termine dei primi accertamenti secondo il gip Pietro genovese era solito guidare sotto l’effetto di alcol mentre le due sedicenniattraversato la strada in maniera in causa e nel Kazakistan è precipitato un aereo con un centinaio di persone a bordo sono 12 le vittime accertate si continua a cercare tra i rotta aereo precipitato poco dopo il decollo dallo Scalo di Almaty era diretta verso la capitale nur-sultan sul velivolo 93 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio il ministro dell’Industria che ha deciso che nessun fokker 100 Volerà più fino a quando non saranno chiarite le cause dell’incidente lo scorso marzo un aereo dello stesso tipo con 116 passeggeri a bordo era stato costretto ad un atterraggio di emergenza in Israele Benjamin Netanyahu ha vinto le primarie del suo partito liquido con il 72% dei voti sconfiggendo Rivale Sarà la partecipazione al voto è stata del 3% Niente di nuovo sotto al sole le primarie del likud e non hanno cambiato niente questo il primo commento di avigdor liberman leader del partito laico di destra per la Lidia la presideturco erdogan annuncia che a gennaio il Parlamento di Ankara voterà su l’invio di truppe a sostegno del governo di unità nazionale di Assen Race sostenuto dall’onu e contro l’offensiva del generale aptar Sporting chiusura ore decisive per il ritorno di Ibrahimovic al Milan nella trattativa sarebbe i dettagli e il si vicino ma dal club Rossonero non arrivano conferme il giocatore più forte in Italia sono io perché mi diverto ancora tanto così Cristiano Ronaldo in serie B Benevento ha battuto 2-1 il Chievo Pordenone KO 40 in casa della Salernitana in Premier League Il Napoli ha vinto 4 a 0 in casa del Leicester e vola più 13 secondi in classifica è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

