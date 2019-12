Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un buon pomeriggio della redazione capella Luigi in studio questa mattina i funerali di Gaia e Camilla le 2-16 anni morto investito da un’auto Nella notte tra sabato e domenica su Corso Francia a Roma gremita la chiesa di collina Fleming tantissimi ragazzi hanno affollato la navata decine le corone di fiori per le due amiche sul luogo dell’incidente è stato affisso nuovo striscione Ciao Angeli il ventenne la guida del SUV Pietro genovese si trova agli arresti domiciliari è accusato di omicidio stradale 12 Al momento le persone morte nello schianto di un aereo di linea vicino ad Almaty in Kazakistan secondo il bilancio ufficiale fornito dal comitato per le emergenze delle vittime 8 sono morte sul colpo due in ospedale due all’aeroporto durante i soccorsia bordo del poker 100 della bag Air c’erano 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio l’aereo era diretta verso la capitale nur-sultan il ministro dell’Industria kazako ha detto che nessun poker 100 Volerà più fino a quando non saranno chiarite le cause dell’incidente da oltre due anni e mezzo Wikipedia non sarà più censurata in Turchia lo ha annunciato le autorità di controllo delle tecnologie informatiche e di comunicazione dopo che ieri la Corte Costituzionale di anche era stabilito maggioranza che il blocco dell’accesso al sito web e Viola la libertà d’espressione lo riporta la CNN turca coltivare cannabis in casa in minime quantità non è reato se destinato esclusivamente all’uso personale lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una sentenza depositata il 19 dicembre ancora una volta giurisprudenza fa le veci di un legislatore vigliacco la strada è aperta Ora tocca a noi commenta il senatore del MoVimento 5 Stelle Mantero dellavedova emagic di più Europa chiedono di andare avanti con la legalizzazionecritiche dalle opposizioni è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

