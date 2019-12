Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura di Amaro Ma dov’è questa mattina si sono celebrati i funerali di Gaia e Camilla alle 2 16 anni morte investite da un’auto Nella notte tra sabato e domenica su Corso Francia zona Ponte Milvio quartiere di locali della movida notturna gremita la chiesa di collina Fleming tantissimi ragazzi hanno affollato la navata del di corone di fiori depositate per le due amiche sul luogo dell’incidente è stato affisso un nuovo striscione Ciao Angeli il ventenne alla guida del SUV Pietro genovese resta agli arresti domiciliari accusato di omicidio stradale per il gip che guida le indagini il ventenne era solito guidare sotto l’effetto di alcol mentre le due sedicenni annoattraversato incautamente la strada in Kazakistan è precipitato un aereo con un centinaio di persone a bordo in 88 si sono salvate 12 le vittime accertate secondo il bilancio ufficiale fornito dal comitato per le emergenze 881 morte sul colpo due in ospedale 2 all’aeroporto durante i soccorsi a bordo del poker 100 della beccarci 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio l’aereo era diretta verso la capitale Nur Sultan il ministro dell’Industria kazako ha deciso che nessun fokker 100 Volerà più fino a quando non verranno chiarite le cause dell’incidente Cambiamo argomento parliamo di economia europea la Banca Centrale Europea sottolinea come i governi dei paesi con un debito pubblico elevato devono perseguire politiche prudenti e conseguire gli obiettivi di saldo strutturale tutti i paesi dovrebbero intensificare gli sforzi per conseguire una composizione delle Finanze pubbliche più favorevole alla crescitala Banca Centrale Europea alla luce del indebolimento delle prospettive economiche chiedendo ai governi di disporre di margini per interventi di bilancio per agire in maniera efficace e tempestiva nel governo e caos dopo le dimissioni del ministro fioramonti titolare del dicastero dell’Istruzione è stato attaccato da esponenti in pensione la collega di governo dadone ed è stato difeso invece altri molto dura Italia Viva il PD non prende posizione le opposizioni chiedono al premier Conte di riferire in Parlamento fioramonti ha criticato il fuoco coraggio mostrato per la scuola ne avrà di bilancio trasporto in chiusura calcio si avvicina la finestra invernale del Calciomercato Ibrahimovic potrebbe vestire la maglia rossonera mancano ancora voce ufficiale da parte della società Ma la trattativa sembra ben avviata per riportare il campione svedese in Italia con la maglia del Milan è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

