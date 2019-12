Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio questa mattina i funerali di Gaia e Camilla le due sedicenni uccise da un’auto Nella notte tra sabato e domenica a Roma mentre tra Corso Francia gremita la chiesa di collina Fleming nella capitale tantissimi ragazzi decine le corone di fiori depositate per le due amiche da giorni ci chiede perché ci interroghiamo sull’insensatezza di quanto accaduto barcolliamo nel buio quello di oggi è il grande abbraccio che diamo ai genitori di Gaia e Camilla in questa ora così buia detto il sacerdote nell’omelia che poi continuo a guidare fatti o sbronzi è questo il senso della vita ha detto il sacerdote nell’omelia i genitori di Gaia chiedono rispetto per il loro stileintanto uno striscione apparso sul luogo dell’incidente Ciao Angeli e la scritta che si legge il ventenne Pietro genovese alla guida del SUV è agli arresti domiciliari accusato di omicidio stradale le dimissioni del ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti scuotono il governo fioramonti attacca i vertici del MoVimento 5 Stelle per le critiche alla sua decisione non dovrebbe stupire che Giungano critiche da partiti qui leader avevano promesso di abbandonare la politica in caso di sconfitta elettorale ma sono ancora saldamente al loro posto scrive in un nuovo post riprendo si Renzi e Italia viva quello che mi stupisce è che tante Voci della leadership del MoVimento 5 Stelle mi stanno attaccando per aver fatto solo ciò che ho sempre detto mi sarei aspettato il contrario invece di chiedermi di far finta di niente come hanno sempre fatto i politici italiani giramonti accusato di essere tra i più in ritardo nel Movimento 5 stelle con restituzione dello stipendio di parlamentare definisce poitrasparente il sistema dei rimborsi nel movimento il leader pentastellato Luigi Di Maio su Facebook scrive ancora in merito alla autostrade Nel 2020 una delle cose da inserire nella nuova agenda di governo dovrà essere la revoca delle concessioni ad autostrade con l’affidamento ad Anas ed il conseguente abbassamento dei pedaggi autostradali le famiglie delle vittime del Ponte Morandi aspetto una risposta e noi Gliela daremo non solo a loro ma tutto il paese scrive su Facebook Di Maio definendo una enorme sciocchezza al fatto che la revoca costi 23 miliardi allo stato in Kazakistan è precipitato un aereo con a bordo un centinaio di persone 12 le vittime accertate secondo il bilancio ufficiale fornito dal comitato per le emergenze a bordo del poker 100 della back c’erano 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio l’aereo era diretto verso la capitale nursultan incidente pochi minuti dopo il decollolo sport l’azzurro Dominik Paris ha vinto per la quarta volta alla discesa libera di Coppa del Mondo di sci a Bormio precedendo di 39 centesimi lo svizzero Beat feuz è di 42 centesimi matthias Mayer con i punti guadagnati Paris sale al secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo a meno 30 dal norvegese kristoffersen è tutto dalla redazione Vi auguro buon pomeriggio

