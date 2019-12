Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale un’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo le dimissioni Tramonti attacchi vertici del MoVimento 5 Stelle per le critiche alla sua decisione non sa dovrebbe stupire che Giungano critiche da partite il cui leader non prometto di abbandonare la politica in caso di sconfitta elettorale ma sono ancora saldamente al loro posto scrive in un post ti prendo ti a20e Italia viva quello che mi stupisce che tante Voci della leadership il movimento Cristiano attaccando per avere fatto solo ciò che ho sempre detto mi sarei aspettato il contrario invece di chiedermi di far finta di niente come hanno sempre fatto i politici italiani Miramonti via accusato di essere più in ritardo nel Movimento 5 stelle con le istituzioni dello stipendio di parlamentare definisce Poi poco trasparente il sistema dei rimborsi nel movimento ancora politica Nel 2020 è una delle prime cose da inserire una nuovadi governo dovrà essere la revoca delle concessioni ad autostrade con l’affidamento ad ainas e il conseguente abbassamento del pedaggi autostradali lo scrive su Facebook il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio che definisce un’enorme sciocchezza il fatto che l’avevo calcolati 23 miliardi allo stato le famiglie delle vittime del Ponte Morandi aggiunge il leader dei 5stelle aspettano una risposta e non Gliela daremo non solo a loro ma tutto il paese Sono al momento le persone morte nello schianto di un aereo di linea vicino ad Almaty in Kazakistan secondo il bilancio ufficiale fornito dal comitato per le emergenze le vittime 8 sono morte sul colpo due in ospedale 2 all’aeroporto durante i soccorsi a bordo del poker 100 della Becca ieri c’erano 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio Era diretto verso la capitale il ministro dell’Industria a Cazzago deciso che nessun fokker 100 voleva più fino a quando non saranno chiarite le cause dell’incidente vi ringrazia dalla dice uno dei superstiti ci sono torniamo in Italia un uomo è morto ieri sera a Palermo dopo essere stato feritola gamba da colpi di arma da fuoco Francesco Paolo lombardino 47 anni carpentiere in casa in via aggiungo quando secondo il racconto dei familiari è sceso in strada per dare un’occhiata alla tua macchina parcheggiata vicino all’abitazione colpita all’altezza dell’inguine i compiti hanno provocato un’emorragia all’aorta portato in ospedale è morto per dissanguamento è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

