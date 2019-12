Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 27 dicembre in studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura Ciao Angeli È questa la scritta solo nuovo striscione affisso Corso Francia per ricordare Gaia e Camilla le 2-16 anni morto investito da un’auto Nella notte tra sabato e domenica a Roma gremita la chiesa di collina Fleming dove si sono celebrati i funerali tantissimi ragazzi decine le corone di fiori per le due amiche da giorni perché ci interroghiamo sull’insensatezza di quanto accaduto brancoliamo nel buio quello di oggi è il grande abbraccio vediamo i genitori di Gaia e Camilla in questa ora così nera ha detto il sacerdote nell’omelia di un figlio è talmente innaturale di avere reso la nostra condizione indicibile anche per questo non abbiamo parlato con nessuno e oggi chiediamo il rispetto per il nostro dolore silenzio dicono i genitori di Gaia in un messaggio diAlloro legale Cambiamo argomento alla ripresa di gennaio dovrebbe partire il tavolo per arrivare ad un memorandum sul pubblico impiego che tracci le linee guida per i rinnovi contrattuali 2019 2021 e la disciplina di settore e Quanto fanno sapere all’ansa Fonti del ministero della pubblica amministrazione guidato da Fabiana dadone palazzo Vidoni A fronte dell’avvio dei negoziati per un’intesa ti aspetta il ritiro dello stato di agitazione da parte dei sindacati e l’Italia è fra i Paesi con documenti programmatici di bilancio che presentano rischi di non conformità al patto di stabilità e continuano a registrare i livelli di debito molto elevati per i quali non è stato avviato un costante percorso di riduzione scrive la BCE nel bollettino economico menzionando i casi di Belgio Spagna Francia Italia Portogallo Slovenia Slovacchia e Finlandia e rilevando che questo fattore testa particolarmente per passione per i Paesi con un elevato rapporto tra debito pubblico e PIL percorso in chiusura sci l’azzurro Dominik Paris ha vinto per la quarta volta la discesa libera di Coppa del Mondo a Bormio precedendo dicentesimi lo svizzero pause di 42 l’austriaco Meyer con i punti guadagnati Paris sale al secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa