Ultime Notizie Roma del 27-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno resa dei conti tra i vertici del MoVimento 5 Stelle ministro dimissionario dell’istruzione fioramonti se sogno di fare il capo politico di lanciare il suo movimento verde sono fatti i suoi legittimi Ma sono certo che sei uscita dal Movimento si dimetterà non restituisce da dicembre 2018 e non sta quindi rispettando gli impegni presi con i cittadini pure stato nominato ministro lo stesso legge ti mando un modo di agire fuori dal Movimento su Facebook il viceministro allo sviluppo buffagni tra i leader dei pentastellati dopo le dimissioni fioramonti aveva attaccati vertici del Movimento per le critiche alla sua decisione che ho solo fatto ciò che ho sempre detto due parole il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio definisce un’enorme sciocchezza il fatto che la revoca autostrade costi 23 miliardi allo stato nel 2020 scrive una delle prime coseinserire nella nuova azienda di governo dovrà essere la revoca delle concessioni con l’affidamento ad ananas e il conseguente abbassamento del pedaggi autostradali le famiglie delle vittime del Ponte Morandi aspetto una risposta e non gliela non solo loro ma tutto il paese conclude Di Maio su Facebook la cronaca Ciao Angela è questa la scritta sul nuovo striscione affisso a Corso Francia per incordare Gaia e Camilla alle 2 16 anni investito da un’auto Nella notte tra sabato e domenica a Roma gremita la chiesa di collina Fleming dove ci sono celebrati i funerali tantissimi ragazzi decine le corone di fiori per le due amiche da giorni ci vediamo il perché ci interroghiamo sull’insensatezza di quanto accaduto brancoliamo nel buio quello di oggi è il grande abbraccio Chiama genitori di Gaia e Camilla in questa ora così nera ha detto il sacerdote nell’omelia la morte di un figlio è talmente innaturale di avere reso la nostra condizioni indicibili anche per questo non abbiamo parlato con nessuno e oggi ti diamo rispetto per il nostro dolore silenzio dicono invece i genitori di Gaia un messaggio diffuso dal loro legale l’ultima notizia in chiusura che arriva dall’estero sonoAl momento le persone morte nello schianto di un aereo di linea vicino ad Almaty in Kazakistan secondo il bilancio ufficiale fornito dal comitato Vele emergenze delle vittime sul colpo due in ospedale due l’aeroporto a bordo del fokker 100 della Becker e c’erano 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio della diretto verso la capitale del ministro dell’Industria Cazzago ha deciso che nessuno sto scherzando bolle da più fino a quando non saranno chiarite le cause dell’incidente vivi Grazia Dalla Bice uno dei superstiti è tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

