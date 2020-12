Ultime Notizie Roma del 27-12-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi dei l’Italia inizia alle vaccinazioni anti covid insieme agli altri paesi europei Ungheria e Slovacchia sono partite da ieri nel mondo 4 milioni di persone Hanno già ricevuto il vaccino con i contagi totali registrati dall’inizio della mia che hanno superato quota 80 milioni oltre 1,75 milioni di decessi in Italia risale intanto al 18% e rapporto tra positività riscontrate tamponi effettuati altri 261 i morti la manovra finanziaria sarà di nuovo in aula alla camera Dalle 10 di stamani per il voto finale atteso in serata poi dovrà passare al Senato deve essere approvata entro il 31 dicembre per evitare esercizio provvisorio ricoveri con te non intende mollare sulle sue prerogative mentre Renzi continua ad alzare la posta Cash back la spesa è cresciuta del 50% il numero dei pagamenti del 18%allerta gialla per il maltempo oggi in sette regioni d’Italia Abruzzo Basilicata Calabria Marche Molise Puglia e Sicilia al nord previsto bel tempo con clima molto freddo in mattinata Poi dal pomeriggio peggioramenti e nord-est con neve in pianura al centro bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso venti freddi e gelate notturne Al Sud tempo instabile con precipitazioni a carattere sparso Cambiamo argomento la Cina supererà gli Stati Uniti diventerà la prima economia al mondo entro il 2028 5 anni prima di quanto stimato lo prevede il centro di ricerca britannico info dal sorpasso anticipato gli effetti del covid-19 g i dati dei profitti delle Industrie cinesi in rialzo per il settimo mese consecutivo e sospetto responsabile dell’esplosione del camper Nashville Anthony Quinn Noir Nero Bianco di 63 anni l’uomo risiede Adam York dove si stanno concentrando le indagini la deflagrazione è stato Probabilmente un attacco suicida sui condimenti americani sparatoria in una sala da bowling al Rock Ford in Illinoismorti Tre i feriti arrestata una persona torna alla luce a Pompei l’ambiente quasi integro di un thermopolium Una bottega di Street Food con piatti di ogni tipo di vasi con ancora resti di cibi gli scheletri di di uomini di un cagnolino una scoperta che restituisce una incredibile fotografia del giorno dell’eruzione afferma il direttore del parco archeologico o porta in chiusura oggi in campo la quindicesima giornata della Serie B di calcio con la capolista Salernitana impegnata a Venezia e l’empoli secondo in trasferta a Brescia ieri nel box in day di Premier League il Manchester United ha fermato 22 Leicester City l’Arsenal Ha ritrovato la vittoria dopo due mesi aggiudicandosi 31 il derby col Chelsea Everton è passato 10 in casa dello Sheffield United oggi Liverpool Napoli Sky cercherà di allungare il vantaggio in classifica nella sfida col West Bromwich E questa era l’ultima notizia noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa