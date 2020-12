Ultime Notizie Roma del 27-12-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi lì si risveglia vaccino dei questa data ci rimarrà per sempre impressa partiamo dagli operatori sanitari delle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire il immunità e sconfiggere definitivamente questo virus così Presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Twitter nel giorno del v-day in Italia in Europa questo vicino alla strada che serve per chiudere una stagione difficile così il ministro della Salute Roberto Speranza allo Spallanzani Roma dove sono state effettuate le prime 3 vaccinazioni in Italia e dove sono presenti il commissario straordinario domenica oppure il presidente della regione Lazio segretario dem Nicola Zingaretti a ricevere le prime dosi di vaccino anti covid alle 7:20 la professoressa Maria Rosaria Capobianchi l’infermiera Claudia alivernini l’operatore socio-sanitario Omar Altobelli Arcuri ribadisce il vaccino è gratuito ma non è obbligatoriosono alti gli italiani sono migliori di come li rappresentiamo ho la consapevolezza che oggi sia un giorno importante e decisivo nella scienza e la medicina sono le uniche cose che ci permetteranno di uscire da questo te lo dico con il cuore vaccinatevi alle dichiarazioni di Claudia alivernini infermiera ventinovenne dello Spallanzani tra le prime tre vaccinate d’Italia mi sento benissimo la scelta è stata una scelta abbastanza naturale mi sono offerta di essere vaccinate sono stata scelta fra i primi come simbolo per dire di fidarsi è credere in questa scelta credo sia un esempio per gli altri operatori sanitari ma anche per tutta la popolazione così Maria Rosaria Capobianchi direttore del laboratorio di virologia dello Spallanzani 1A vaccinate in Italia che partecipò a diagnosticare la prima infezione vi covid le 9750 dosi di vaccino sai servion Tech consegnati a tutti gli europei oggi per il vaccino Dai sono il numero simbolico la distribuzione vera e propria fa sapere il Ministero della Salute in una nota partirà dalla settimana che inizia il 28 dicembre Alitalia arriveranno circa 400mila dosi in settimana Intanto in corso stamani la consegna in tutte le regioni delle dosi di vaccino così come previsto dal piano messo a punto dal commissario al cuore e le regioni la manovra finanziaria sarà di nuovo in aula alla camera Dalle 10 di strani per il voto finale atteso in serata poi dovrà passare al Senato deve essere approvata entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio ricoveri con te non intende mollare sulle sue prerogative mentre Renzi continua ad alzare la posta per il cache back la spesa è cresciuta del 50% il numero dei pagamenti del 18% allerta gialla per il maltempo oggi in sette regioni d’Italia Abruzzo Basilicata Calabria Marche Molise Puglia e Sicilia al nord previsto bel tempo con clima molto freddo in mattinata Poi da pomeriggio peggioramenti al nord-ovest con neve in pianura al centro bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso venti freddi e notturne Al Sud tempo instabile con precipitazioni a carattere sparso la Cina supererà gli Stati Uniti diventerà la prima economia al mondo entro il 2028 5 anni prima di quanto stimato lo prevedecentro di ricerca britannico che imputa il sorpasso anticipato gli effetti del covid-19 i dati dei profitti dell’Industria cinese in rialzo per il settimo mese consecutivo il responsabile dell’esplosione del camper Nashville Anthony Quinn Warner bianco di 63 anni l’uomo risiede ad Amsterdam dove ci stanno concentrando le indagini la deflagrazione è stato Probabilmente un attacco suicida secondo i media americani in una sala da bowling a ordini di noi tre morti e tre feriti arrestata una persona lo sport oggi in campo la quindicesima giornata della Serie B di calcio con la capolista Salernitana impegnata a Venezia e l’empoli secondo in trasferta a Brescia ieri nel boxing day di Premier League il Manchester United ha fermato da due Leicester City l’Arsenal Ha ritrovato la vittoria dopo due mesi aggiudicandosi 31 il derby col Chelsea e le versione 10 in caso dello Sheffield United oggi Liverpool capolista cercherà di allungare il vantaggio in classifica nella sfida col West Bromwich ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro una buona domenica eproseguimento di ascolto

