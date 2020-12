Ultime Notizie Roma del 27-12-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale domenica 27 dicembre pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno apertura parliamo dei vaccini anti topi della professoressa Maria Rosaria Capobianchi l’infermiera Claudia alivernini è l’operatore socio-sanitario Omar Altobelli Alle 7:20 Questa mattina sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino all’istituto nazionale delle malattie infettive Spallanzani di Roma ho la consapevolezza che oggi sia un giorno importante e decisivo la scienza e la medicina sono le uniche cose che ci permetteranno di uscire da questo vi dico con il cuore vaccinatevi il messaggio di alivernini mi sento benissimo mi sono offerta di essere vaccinato e sono stata scelta fra i primi come simbolo per dire di fidarsi è credere in questa scelta e credo sia un esempio per gli altri operatori sanitari ma anche per tutta la popolazione ha spiegato Capobianchi direttore laboratorio di virologia dello Spallanzani Altobelli dice il vaccino L’ho fatto per tutelarmi perché se sto bene posso staree anche chi mi sta vicino sto bene quindi scattata oggi in Italia e in Europa la campagna di vaccinazione il premier Conte a Ferma oggi L’Italia si risveglia questa data ci rimarrà per sempre impressa partiamo dagli operatori sanitari delle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus primo ministro speranza questa faccina la strada che serve per chiudere una stagione difficile ma serviranno ancora settimana di lavoro Ci sarà da resistere e combattere con gli strumenti che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane poi a me e te abbiamo uno strumento che ci consente di vincere la battaglia ma serve ancora prudenza e cautela si aggiunge gli italiani hanno dimostrato di essere all’altezza della sfida e lo dimostreranno di nuovo insieme vinceremo la sfida e le 9750 dosi di vaccino afiser consegnate tu ti fai europei oggi per il vaccino dei sono il numero simbolico la distribuzione delle proprie a passare il Ministero della Salute in una nota partirà dalla settimana che inizia il 28 dicembre e all’Italia di erano circa 470 mila dosi ogniIntanto in corso alla consegna in tutte le regioni che le dosi così come previsto dal piano né saputo da Commissario straordinario domenica Arcuri e le regioni Il commissario ribadisce il vaccino è gratuito ma non obbligatorio ma i numeri saranno alti gli occhiali sono migliori di come li rappresentiamo di chiusura Il maltempo allerta gialla oggi in sette regioni italiane Abruzzo Basilicata Calabria Marche Molise Puglia e Sicilia al nord previsto bel tempo con clima molto freddo e poi dal pomeriggio peggioramenti al nord-ovest con neve in pianura al centro bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso venti freddi e gelate notturne Al Sud tempo instabile è tutto per il momento Grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

