Ultime Notizie Roma del 27-12-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza di un’apertura parliamo dei vaccini e scattate oggi in tutta Italia e in Europa la campagna il premier Conte a Ferma oggi L’Italia si risveglia questa data ci rimarrà per sempre impressa partiamo e operatori sanitari delle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus in mattinata la professoressa Maria Rosaria Capobianchi l’infermiera Claudia alivernini l’operatore socio-sanitario Omar Altobelli sono stati tra i primi nel nostro paese ricevere il vaccino anti covid all’ Istituto Nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma per il ministro della Salute Roberto Speranza e la strada che serve per chiudere una stagione difficile ma serviranno ancora settimana di lavoro Ci sarà da resistere e combattere con gli strumenti che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane poi a mente abbiastrumento che ci consente di vincere la battaglia ma serve ancora tempo prudenza e cautela In questi mesi gli italiani hanno dimostrato di essere all’altezza della sfida e lo dimostreranno concludi speranza di nuovo insieme vinceremo la Ele 9750 dosi di vaccino afiser consegnate a tutti i paesi europei oggi per il vaccino dei sono il numero simbolico la distribuzione viene proprio a far sapere il Ministero della Salute in una nota partirà dalla settimana del 28 dicembre e Alitalia arriveranno circa 470 mila dosi ogni settimana Intanto in corso alla consegna in tutte le regioni e le dosi così come previsto dal piano mai saputo da Commissario straordinario domenica Curiel commissario ribadisce il vaccino è gratuito ma non obbligatorio ma i numeri saranno alti gli italiani sono migliori di come li rappresentiamo che dura il maltempo allerta gialla oggi in sette regioni italiane Abruzzo Basilicata Calabria Marche Molise Puglia e Sicilia al nord previsto maltempo con clima molto freddo in mattinata Poi dal pomeriggio peggioramento al nord-ovest con neve in pianura al centro bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso venti freddi e gelatinoal sud tempo instabile è tutto per il momento Grazie per averci seguito lignuso tornano alla prossima edizione

