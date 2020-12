Ultime Notizie Roma del 27-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 27 dicembre al microfono Giuliano Ferrara effettuato oggi in tutta Italia e in Europa la campagna di vaccinazione anti covid il premier Conte dice Italia si risveglia questa data ci rimarrà per sempre impressa partiamo dagli operatori sanitari delle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire le immunità e sconfiggere definitivamente questo virus per il ministro della Salute Roberto Speranza è la strada che serve per chiudere una stagione difficile ma serviranno ancora settimane di lavoro Ci sarà da resistere e combattere con gli strumenti che abbiamo imparato a conoscere concludi il ministro in queste settimane serve molta cautela e il vaccino sviluppa l’altra tecnica dell’università di Oxford efficace al 95% come quelli già provati di Fazer e moderna ed è in grado di eliminare al 100% i sintomi gravi che portano a ricoveri per Davide 19Sunday Times l’amministratore delegato di astrazeneca secondo cui il via libera delle autorità britanniche al vaccino entro giovedì mentre la sua distribuzione dovrebbe avvenire a partire dal 4 gennaio intanto 9750 dosi di vaccino Fazer consegnate a tutti i paesi europei oggi sono in numero simbolico la distribuzione vera e propria fa sapere il Ministero della Salute in una nota partirà dalla settimana che inizia domani 28 dicembre e Alitalia arriveranno circa 470 mila dosi ogni settimana è in corso la consegna in tutte le regioni del vaccino così come previsto dal piano messo a punto da Commissario straordinario dott Arcuri e le regioni di commissario ribadisce il vaccino è gratuito ma non obbligatorio ma i numeri saranno alti gli italiani sono migliori di tuo me li rappresentiamo ora vogliamo delle scuole la chiusura come misura per limitare i conti deve essere usata come ultima risorsa per un tempo limitato dato che l’impatto negativo A livello di salute fisica mentale di educativa oltre che economica supera i benefici lo spiega il centro per il controllo delle malattiepubblicato sul suo sito secondo il quale ritorno nelle aule scolastiche a metà agosto in diversi paesi è coinciso con un generale rilassamento delle altre misure restrittive e non appare quindi essere stato un motore di conta la seconda Ondata ma c’è chi in Italia qualche dubbio si devono valutare i dati ha detto il governatore della Campania De Luca e l’idea di mandare a scuola 50% degli studenti la Campania non la condivide la politica iniziato nell’aula della camera oggi pomeriggio l’esame degli ordini del giorno alla manovra finanziaria alle 19 le dichiarazioni di voto finali sulle di viale mentre la votazione dovrebbe arrivare per le 20:30 21 il testo poi passerà all’esame del Senato per il via libera definitivo del parlamento il provvedimento deve essere approvato Ricordiamo entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio maltempo in chiusura allerta gialla oggi in sei regioni italiane Abruzzo Basilicata Calabria Marche Molise Puglia e Sicilia al nord previsto bel tempo con clima molto freddo Poi peggioramenti al nord-ovest con neve in pianura al centrotempo cielo parzialmente nuvoloso venti freddi e gelate notturne Al Sud tempo instabile è tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa