Ultime Notizie Roma del 27-12-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della relazione da parte di Francesco in studio nel giorno di Natale casi di omikron Italia erano pari a circa il 45% del totale dei circa 54762 casi che sono stati registrati lo indicano i calcoli del fisico Roberto Battiston dell’università di Trento e coordinatore dell’osservatorio di dati epidemiologici in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali i dati relativi al giorno di Natale al giorno precedente sono momenti più attendibili per fare queste Stime in attesa che dopo i giorni festivi riprenda la normale attività dei test l’Italia raggiunge il 12% di occupazione di posti in terapia intensiva superando la soglia del 10% l’occupazione rimedi che raggiunge il limite massimo del 15% con un aumento del 1% e quanto emerge dal monitoraggio dell’agenzia per i servizi sanitari regionali e sono nove le regioni che superano entrambe le toglie Calabria Friuli VeneziaGiulia Lazio Marche bolzano-trento Piemonte Veneto scatta dal 10 gennaio la possibilità di fare il richiamo dopo 4 mesi dalla Seconda dose a confermarlo Il commissario figliolo il Capodanno Sara blindato senza pubblici con discoteche sale da concerto chiuse i presidi Lanciano l’appello incentivare l’uso della mascherina ffp2 anche nelle scuole e un anno fa era proprio un anno fa iniziava la campagna vaccinale allo Spallanzani di Roma dopo 12 mesi Annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza grazie alla forza del Servizio Sanitario Nazionale l’impegno senza per di donne uomini della sanità italiana abbiamo somministrato oltre 108 milioni di dosi e i vaccini hanno salvato la vita a migliaia di persone permesso ai paesi di ripartire dobbiamo continuare così 12 mesi sono 47 milioni 947263 di Italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose a dicembre ci sono quasi raggiunto i numeri di giugno luglio con una media di 500 mila dosi al giorno è un pquasi 3,7 milioni di dosi dal 13 al 19 dicembre soprattutto di terze dosi 17 milioni 190 3238 raggiunto signora il 55,46% della popolazione oggetto di richiamo dopo di oltre 8000 voli cancellati nel weekend di Natale per la quarantena covid del personale di bordo di terra di numerose compagnie oggi saltano oltre 2000 ovviamente hai particolarmente colpito gli Stati Uniti e Cina i disagi sono destinati a proseguire anche nella settimana di capodanno con almeno 770 cancellazioni già previste domani intanto la CEI sospende la marcia della pace di fine anno che si sarebbe dovuta tenere a Savona mentre il teatro di Palermo Sempre per colpa del momento di compagine Annulla gli spettacoli al via la collaborazione tra il Ministero dell’Economia e cassa depositi prestiti iniziative di sostegno alla pubblica amministrazione nelle fasi di programmazione definizione e attuazione monitoraggio e valutazione degli interventi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza L’accordo è stato firmato con l’intento di rafforzarela capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per cogliere le opportunità del PNR accelerare la realizzazione degli investimenti facilitare rispetto di tempi e il conseguimento di traguardi previsti e con la riforma fiscale che sarà introdotta nel 2022 dirigenti avranno una riduzione media di imposta di circa €368 più del doppio di quella prevista per gli operai che è di €162 mentre per gli impiegati saranno €276 e quanto emerge dai calcoli dell’ufficio parlamentare di bilancio per operai e impiegati c’è la stessa incidenza della riduzione di imposta sul reddito 1% una quota maggiore di risorse per gli impiegati 51,8% di quelli destinati a lavoratori dipendenti mentre i dirigenti ottengono meno del 3% a fronte di un peso in termini demografici del 18 però una confezionato di 80 anni uccide a coltellate la moglie di 61 Nella notte tra Natale e Santo Stefano nella loro casa di Fanano di Gradara la donna si chiamava Natalia e faceva la cameriera in un ristorante ed era in Italia da oltre vent’anni maritoCangini incensurato era convinto che lo tradisse il titolare del ristorante dove la donna lavorava ha dato l’allarme non vedendolo arrivare Cangini ha confessato è stato condannato a 20 mesi di carcere capitano del Cardo giapponese ma fa ciò che nel luglio 2020 E fin qui o su una barriera corallina nella costa sud-orientale dell’isola di Mauritius disperdendo 4000 tonnellate di petrolio casa così peggior disastro ambientale mai verificatosi nell’Oceano Indiano primarina impegnati nella modifica della marea persero la vita cappottando sì con il rimorchiatore ed è tutto buon proseguimento di Ascom

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa