Ultime Notizie Roma del 28-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla Francesco Vitale in studio altri 24 morti e 1300 casi Accertati che portano il bilancio totale del coronavirus cinese 106 vittime Oltre 4000 contagi un primo caso anche in Germania 1 secondo registrato in Canada la Cina rinvia Sinergie l’inizio del secondo semestre scolastico a te Sì oggi voli charter di Giappone e Stati Uniti per far rientrare i connazionali daguan intanto L’Osservatore Mondiale della sanità sicurezza definisce elevato il rischio globale derivante dal virus se avevi il grande sconfitto delle regionali afferma Conte vive di odio verso di noi repliche leader della Lega manifestazione delle sardine a Genova il taglio dei parlamentari del Consiglio dei Ministri indica il 29 marzo per il referendum sulla riforma costituzionale la prescrizione Oggi alla camera il voto sulla proposta di legge costapresenterà oggi il suo piano di Pace per il Medio Oriente che ieri ha avuto l’avallo di metterne AEG Anzi nei territori palestinesi programmato una giornata della rabbia Abu mazen ha convocato una seduta di emergenza per stasera facendo appello agli Ambasciatori arabi a disertare da cerimonia del presidente americano la descrizione delle azioni di Trump verso l’Ucraina nel manoscritto dell’ex consigliere Bolton costituirebbero un illecito da impeachment Reagan un avvocati del presidente americano escalation intanto nerite tra Pompeo e il network mpr-1 dei reporter è stato escluso dal volo con il segretario di stato americano in Ucraina ancora episodi antisemiti scritta crepa sporca ebrea è comparsa ieri sui muri di un palazzo di Torino dove oggi si terrà un presidio amp in solidarietà verso la donna nel bresciano è stato invece sfondata una vetrina imbrattato con graffi pavimento di un bar gestito da un italiana di origini marocchine cioè monito perenne Così ieri Mattarella tornata emergenza smog in pianura padana da oggi limitazione alla circolazione in Piemonte Veneto e Lombardiaanche l’Emilia Romagna divieto di fumo per il guidatore limiti di velocità a 150 orari in autostrada e stretta drastica l’uso del cellulare alla guida questi alcuni temi della riforma del Codice della Strada discute Oggi alla camera stasera La sfida dei quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino in campo al Meazza 20:45 Inter oggi la firma di Erikson attesa anche la decisione del giudice sportivo sulla che rischia di saltare il derby dopo l’espulsione contro il Cagliari per la serie B Perugia Livorno è finito 10 nel posticipo di ieri sera le ultime comunicazioni del pilota dell’elicottero di Kobe Bryant indicano che sto salendo di quota per evitare uno strato di nubi secondo le indagini in corso il velivolo avrebbe viaggiato circa 300 km orari rinviato Intanto il derby di Los Angeles Lakers the creator per oggi oltre 500mila firme per proporre Bryant Nel logo della NBA E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa