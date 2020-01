Ultime Notizie Roma del 28-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da evitare in studio nuovo coronavirus di One ha causato finora 106 morti di cui 100 nella sua provincia di hubei sono gli ultimi aggiornamenti forniti dalle autorità cinesi secondo cui nuovi casi di infezione accertati sono saliti E45 115 quasi raddoppiato in 24 ore le autorità cinesi hanno rinviato sine die la riapertura di scuola e università chiuse per il capodanno cinese hanno invitato i connazionali di evitare viaggi all’estero primo caso confermato in Germania la descrizione delle azioni di Donald Trump verso l’Ucraina contenute nel manoscritto dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton non costituirebbero un illecito da impeachment lo ha detto l’avvocato Star Alan David uno dei difensori del presidente americano nel processo nel suo libro di prossima pubblicazione l’ex consigliere per la sicurezza nazionale evidente anche il timore che Trump stesse garantelavori personali e libera decine Turchia un altro senatore repubblicano Patrick Swayze si dice tanto favorevole all’introduzione di nuove prove nel processo di impeachment le comunicazioni finali del pilota dell’elicottero che si è schiantato causando la morte della Star della NBA Kobe Bryant e di altre 8 persone indicano che stava salendo di quota per evitare lo strato di nubi lo riferiscono gli investigatori Aggiungendo che lo schianto ha lasciato una scena della stante la media che venduto il dipartimento di polizia di Los Angeles a lasciare a terra e ricotte indicata come una delle possibili cause della tragedia lei NBA ha deciso intanto di rinviare il derby di Los Angeles in programma allo Starplex è Salvini esce come il grande sconfitto di questa competizione elettorale cittadini lo hanno inteso come referendum su di lui e il commento del premier Conte dopo le regionali ma il leader della Lega ribatte lavori per il paese non per odio in Calabria dove ha vinto Jole Santelli il MoVimento 5 Stelle non entra in consiglio regionale nella maggioranza Renzi Guarda avanti Bisogna stirare un’agenda riformista per il bene degli italiani non inseguire il giustizialismola prescrizione la puoi richiedere una revoca impossibile per autostrade e capogruppo del PD alla Camera del Rio chiede di cambiare i decreti sicurezza e puntare sul lavoro e famiglia il Consiglio dei Ministri ha deciso di Indicare la data del 29 marzo per il referendum sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari oggi cominciamo a parlare delle cose da fare subito la prima cosa di cui per dare il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari Ha detto il capo politico reggente del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi Open Amsa recuperato 158 persone in mare in due distinti salvataggio è avvenuto in meno di 12 ore nella serata di ieri di uomini le donne a bordo della nave della regina spagnola hanno salvato 56 persone in acque internazionali e questa mattina mi hanno soccorso e altre 102 Carona bordo di un gommone in difficoltà davanti alle coste libiche a bordo di operare ora ci sono 158 naufraghi salvati da un probabile morte ha scritto su Twitter la NG siamo l’unica nave Umanitaria nell’aria è quasi 500 persone si aspettano un porto sicuro il riferimento ai migranti soccorsi nei giorni scorsi ora bordo delle altre due navi umanitarie la voceAlan kurdi la prima con oltre 400 persone a bordo si trova a poche miglia a sud della Calabria mentre la seconda è al largo di Siracusa entrambe sono fuori le acque territoriali italiane la procura di Brescia di tarda notte il fermo come indiziato di Delitto nei confronti di Andrea Pavarini ventottenne di Bedizzole in provincia di Brescia accusato dell’omicidio della 30 novembre Francesca Fantoni trovata senza vita ieri mattina in un parco pubblico giovane non ha confessato il delitto ora si trova in carcere a Brescia E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa