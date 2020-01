Ultime Notizie Roma del 28-01-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’organizzazione Mondiale della sanità ammette l’errore di Chiara che rischio globale derivante dal coronavirus cinese ^ moderato come aveva scritto negli ultimi rapporti in quello più recente Infatti l’organismo dell’ONU rileva un rischio molto alto in fin alto a livello regionale alto a livello globale in una nota aggiunge che nelle sezioni dei giorni precedenti era stato dato erroneamente che rischio era moderato spiegato la portavoce fradella Charlie Facebook ha rimosso dalla pagina di Salvini il video della vergogna la diretta della sua citofonate a casa di Yassin lo dice l’avvocato Katy La Torre che difende il ragazzo del Pilastro di Bologna dove il 21 gennaiodella Lega è andato a suonare al citofono chiedendo se li abitavano spacciatore Mi era stata chiesta la rimozione per incitamento all’odio l’avvocato ha pubblicato lo screenshot con cui Facebook comunica rimozione Atlantia cresce ancora in borsa con le notizie di stampa relative all’ipotesi del governo dopo l’esito del voto Emilia Romagna che l’abbia posta decidere di avviare un confronto con la società escludendo la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia orientandosi verso un taglio delle tariffe del 5% il titolo tonico sin dall’inizio delle contrattazioni avanza del 4,1 % a 21,80 €5 in riferimento alla pseudo cultura dell’odio e dell’intolleranza la risposta è qui in questo Ateneo e università in un momento in cui il mondo è attraversato dentro stesse che ti rinnovano stesso e che ora sono allarmanti la risposta a queste distorsioni risiede nella cultura e nei messaggi cheatenei sono in grado di dare lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella inaugurando l’anno accademico dell’Università degli Studi del Sannio l’abbonamento annuale per il trasporto pubblico per €365 Verona euro al giorno è già realtà avviene il nuovo governo popolari Verdi intende ora estenderla a tutta l’Austria si chiama unduetre e si tratta di un abbonamento su misura viaggiare in una regione austriaca costerà €1 in due regioni €2 in tutto il territorio nazionale si potrà circolare a €3 al giorno è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa