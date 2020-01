Ultime Notizie Roma del 28-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli la diffusione del coronavirus DV Anna cell era la commissione sanitaria nazionale cinese ha detto nei suoi aggiornamenti quotidiani Che casino accertati sono saliti a 4515 unità quasi raddoppiati in 24 ore sulle 2744 unità di ieri i voli privati dalla Cina in arrivo in Italia negli scali sanitari lo riferisce il Ministero della Salute dopo l’incontro odierno della Task Force coronavirus in particolare è stato deciso di convogliare verso l’aeroporto sanitario di Fiumicino sono quasi 1300 I migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno secondo i dati riportati dal Viminale fino a questa mattina Erano arriva170 persone ma queste vanno aggiunte le 470 a bordo della Ocean Viking che sta facendo rotta verso Taranto dopo aver avuto l’autorizzazione allo sbarco in una stagione fatta di tanta incertezza servono visione d’orizzonte una visione lucida per il futuro lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando oggi a Benevento richiamando il valore della collaborazione in tutti i campi tutto il mondo dello sport e rattristato dalla morte di Kobe Bryant è una tristezza che ha fondamento non solo nelle sue capacità nella sua popolarità Anche perché si era formato nel nostro paese nelle nostre scuole Mattarella ha ricordato la scomparsa del campione NBA Kobe Bryant formatosi in Italia dove ha trascorso 7 anni da ragazzo e la comunità di studi è quella che lega davvero lo merita più dei legami politici istituzionali ed economici ed è untitled alle incertezze internazionali aggiunto il27 gennaio giornata della memoria ricordiamo tutti e riaprire i forni ebrei Rom Sinti fro cinegri comunisti ingresso libera questo contenuto sciocca del Manifesto firmato con una svastica esposto la scorsa notte tra lunedì e martedì da ignoti sulla bacheca del Partito Democratico vicino alle sedi locali della ampie dell’Arci della sezione di Torrebelvicino Vicenza nella zona di Schio chiudiamo con una nota sul Festival di Sanremo di Tiziano Ferro canterò Mia Martini e Modugno il cantautore vista se stesso oggi su Instagram ed è tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa