Ultime Notizie Roma del 28-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Ti auguro una buona serata dalla passione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli io li privati dalla Cina arrivano in Italia c’erano negli scali sanitari lo riferisce il Ministero della Salute dopo l’incontro odierno della forza e coronavirus in particolare è stato deciso di convogliare verso l’aeroporto sanitario di Roma Fiumicino gli eventuali voli in privato in arrivo dalla Cina destinati allo scalo di Ciampino si sta procedendo per Estendere la stessa misura agli altri aeroporti italiani e consentire l’atterraggio dei voli dalla Cina solo a Roma Fiumicino e Milano Malpensa seduta fortemente positiva per la borsa di Milano la migliore in Europa l’indice MIB ha chiuso in aumento del 2,61% a 24027 puntiampiamente tutte le perdite di ieri il Gup del tribunale di Bari Rossana De Cristofaro ha condannato 90 imputati a pene comprese tra i 12 anni sei mesi di reclusione nei assolto 1 al termine del processo quando ora ribattezzato così dal nome del vaso della mitologia greca all’interno del quale sarebbero racchiusi tutti i mali della mafia barese degli ultimi 15 anni il processo è stato celebrato con rito abbreviato non è stato l’odore del fritto ma il profumo di dolce a suscitare le proteste dei vicini che ha portato alla chiusura del laboratorio della pasticceria in Piazza Municipio a Vienna la storica pasticceria fondata nel 1891 nella sua lunga storia ha fornito di dolci anche la corte imperiale austro-ungarica il profumo sembra però non essere gradito dai vicini di casa e dopo un lungo Braccio di Ferro Hanno imposto uno stop alla produzioneassolto dall’accusa di falso e omessa denuncia perché il fatto non sussiste Renato macciotta curatore fallimentare di DNA uno degli undici imputati nel procedimento aperto a Lanusei per La sparizione di 27000 provette dai laboratori genos trafugate nell’agosto 2016 e ritrovate qualche mese dopo nel San Giovanni di Dio di Cagliari la sentenza è stata emessa oggi dal gruppo Nicola Clivio per Mazzotta il difensore aveva chiesto e ottenuto il rito abbreviato il PM Biagio Mazzeo Eva sollecitato una condanna a nove mesi è stata invece rinviata al 25 gennaio causa dello sciopero dei penalisti l’udienza preliminare in cui il giudice dovrà esprimersi sulla richiesta di rinvio a giudizio per gli altri 10 imputati ed è tutto dalla redazione Grazie dell’ascolto buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa