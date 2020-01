Ultime Notizie Roma del 28-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli Donald Trump vela oggi il suo piano di Pace per il Medio Oriente presidente americano propone la soluzione dei due stati Gerusalemme capitale della Palestina lo affermano fonti della Casa Bianca ripreso da alcuni media statunitensi mentre liteicon si appresta illustrare il piano insieme a Netanyahu i partiti di maggioranza e opposizione mettono in archivio le regionali guardano le prossime sfide politiche soprattutto la fase 2 che sta aprendo per il governo leader Matteo Renzi punta a aspirare un’agenda riformista per il bene degli italiani e ammonisce a non inseguire il giustizialismo sulla prescrizione o la follia di chiedere una revoca INPSNefer autostrade del maxiprocesso nato dall’indagine della procura sul nuovo stadio della Roma potrebbero finire anche le 10 posizioni al centro dell’ultima filone dell’inchiesta e l’hanno chiesto è chiuso il procedimento nei confronti del presidente dell’assemblea Capitolina Marcello de Vito e dell’ Avvocato Camillo Mezzacapo già invitato nel maxi processo per corruzione che riguarda 16 persone dei costruttori Pierluigi e Claudio Toti Giuseppe statuto e Luca parnasi anche gli già a Processo al centro della Trance l’indagine una serie di mazzette che costruttori avrebbero elargito a debito in cambio del suo intervento per i progetti legati alla riqualificazione degli ex mercati generali e dell’area della Vecchia Stazione di Trastevere è stato confermato dalla cassazione per la gravità del comportamento extra lavorativo indubbiamente lesivo del vincolo fiduciario tra le parti licenziamento piùdi Trenitalia in servizio a Venezia che dopo la fine della relazione con una collega la minacciava con insistente e assillante invio di SMS MMS da fare vedere al marito foto e filmini compromettenti si appostava per sorprenderla ho la pedinava Inoltre racconta la Suprema Corte nel verdetto 1890 l’uomo diffamava alla collega mediante l’affissione bagni di luoghi pubblici e Nelle stazioni del suo numero di telefono con invito a contattarla per prestazioni sessuali utilizzare lo stesso gabinetto di Frank Sinatra un’opportunità che capita una volta nella vita e per alcuni dei suoi panni Vale migliaia di dollari 3vc di una suite del Golden nugget casino di Atlantic City dove alloggiare infatti sono stati battuti all’asta per oltre 11.000 dollari ed è tutto Grazie dell’attenzione e buona serata dalla nostra redazione

