Ultime Notizie Roma del 28-01-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da oggi doppia Chiama a Montecitorio per eleggere il Presidente della Repubblica La seconda è prevista per le 17 a deciderlo è la conferenza dei capigruppo il centro-destra vota la preside del Senato Elisabetta casellati Come stabilito dai leader di lega Fratelli d’Italia Forza Italia un incontro Salvini chiede la convocazione di un vertice di maggioranza ma i segretari di partito del centrodestra dopo essersi riuniti disertano contro annunciano così come gli elettori di Italia viva di non partecipare la chiama di questa mattina non partecipiamo a questi atti di forza di Chiara Conte Salvini definisce quello di casellati un nome istituzionale non divisi voi un nuovo vertice di maggioranza abbiamo fatto la massima proposta possibile tolto il presidente Mattarella si cura il segretario della Lega Cambiamo argomento in Italia il 17 gennaioomicron era per dominante con una prevalenza stimata al 95,8% mentre Delta era al 42 del campione esaminato questi risultati dell’indagine condotta dall’istituto superiore di sanità Ministero della Salute insieme ai Laboratori regionali alla fondazione Bruno Kessler intanto scendono questa settimana i valori dell’incidente dei contagi per 100.000 abitanti e dell’indice di trasmissibilità RT incidente di 1823 e le reti si abbassa 097 Il commissario per l’emergenza covid e d’Intesa con il Ministero della Salute ha finalizzato con nizer un tratto per la fornitura di 600.000 trattamenti dell’antivirale trovi nel 2022 lo fa sapere la struttura commissariale di Francesco figliolo la distribuzione della prima traccia del Parma pari a 11200 trattamenti avverrà nella prima settimana di febbraio e sarà distribuita alle regioni il giornalista Giuliano Ferrara 70 anni ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Misericordia didopo un infarto che lo ha colpito nella notte nella sua casa di Scanzano in Maremma Ferrara si è sentito male intorno alle 23 il 118 l’ha portato d’urgenza in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento di angioplastica ora si trova nel reparto di terapia intensiva cardiologica l’adozione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia da parte degli Stati Uniti equivarrebbe a un’interruzione delle due paesi a dirlo è il ministro degli Esteri Russo lavrov la Russia aggiunge non vuole la guerra ma non permetteremo che i nostri interessi siano calpestati ha detto un nuovo incontro Russia Stati Uniti e entro un paio di settimane l’ultima di una settimane fatta labbro e il segretario di stato blynken La Bielorussia combattere insieme alla Russia se uno dei due paesi Sarà attaccato assicura il presidente lukashenko il premio ungherese orban chiederà di aumentare il volume di gas importato dalla Russia Nella visita Mosca dove incontrerà Putin intanto a dicembre 2021 i prezzi di produzione dell’Industria aumentano8 % su base mensile del 22% su base annua lo rileva l’Istat sottolineando che al netto del comparto energetico i prezzi crescono dello 0 5% in termini congiunturali e del 9% in termini tendenziali nella media del 2021 i prezzi il segno una crescita del 17% la più alta dal 2008 da quando è disponibile la serie storica dell’indice per il mercato totale link è molto più sostenuto sul mercato interno che su quello estero voltiamo pagina ci sarebbe una seconda persona indagata nella vicenda della morte di Lorenzo parelli le ragazzo di 18 anni morto l’ultimo giorno di tirocinio alla burimec Lauzacco colpito da una barra d’acciaio di 150 kg si tratterebbe del primo operaio che soccorse ragazzo nato di garanzia anche in vista dell’autopsia che dovrebbe essere risposta oggi riporta Il Messaggero Veneto finora nel registro degli indagati c’era solo Pietro Schneider 71 anni rappresentante dell’azienda torna la calma Torino dopo le tensioni tra forze dell’ordine studenti che manifestanola morte del diciottenne una multa da €10000 per aver chiesto nell’annuncio per un lavoro da receptionist una foto in costume da bagno delle candidate la combinata l’ispettorato nazionale del ora l’azienda di Napoli che ha pubblicato l’annuncio la sanzione è ridotta un terzo se si paga immediatamente E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di acconto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa