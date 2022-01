Ultime Notizie Roma del 28-01-2022 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Elisabetta casellati ottiene meno di 400 voti nel quinto scrutinio per eleggere il Presidente della Repubblica oltre cento in meno del della maggioranza assoluta di 505 molti Tranqi tiratori nelle file del centrodestra visto che il centro-sinistra si è astenuto dal voto molti voti andati a Mattarella di Matteo alle 17 si andrà al scrutinio allo stato senza Intesa il presidente francese Macron presidente di turno dell’Unione Europea ha parlato stamattina al telefono oltre un’ora con il presidente russo Putin e per affrontare la Crai ne parlerà questa sera alle 19 sono libera di Kiev zielinski nel colloquio macrona confermato di voler trovare i mezzi per una descalation nella crisi Ucraina rinunciando l’attuazione degli accordi di pace di Miss del 2015 il quadro del formato Normandia composto da Francia Germania Russia Ucraina Putin riferisce la tassa ha detto che Stati Uniti è nato hanno ignorato le preoccupazioni di mosca nella loro risposta alle richieste della garanzia sicurezza grazie alla segnalazione laboratorio d’igiene del Policlinico San Martino è stata sequenziata per la prima volta in Italia la variante omicron due due i casi accertati uno dopo il sequenziamento di routine al San Martino Il secondo invece dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio Nazionale che coinvolge laboratorio Delta contatti regolari con i vertici di tired sta monitorando gli sviluppi della lettera di interesse dal gruppo è sce l’ottanta per acquisire una quota di maggioranza della società Delta una storia di lunga data con l’ex Alitalia e ha creato una partnership con ita highways che Delta impegni rafforzare afferma il portavoce Diletta interpellato dalla sul dossier ita il palazzo di Londra al centro anche di un processo in Vaticano è stato venduto lo riferisce il prefetto della segreteria per l’economia padre Juan Antonio Guerrero Alves il contratto di vendita è stato firmato abbiamo ricevuto il 10% delle forti di tutto stra concluso Nel giugno 2022 la perdita della presunta truffa di cui si è parlato molto è che ora è sottoposto al giudizio del tribunale era già stata presa in considerazione nel bilancio L’edificio è stato venduto al di sopra della valutazione che avevamo un bilancio e della valutazione fatta dal istituti specializzati dice ai media Vaticani il governo tedesco è molto diplomatico Russo classificarlo come persona non grata si tratta di un dipendente del Consolato di Monaco lo scrive lo spirito di non anticipazione del numero di questo weekend accreditato come diplomatico l’uomo è sospettato di essere operativo come agente del servizio segreto rimane in carcere Barbara Pasetti arrestata nella vicenda di Luigi Criscuolo detto Gigi bici scomparso il 8 novembre trovato ucciso il 20 dicembre proprio davanti a casa della donna nel Pavese A quanto si è saputo la richiesta di scarcerazione avanzata dal suo legale è stata respinta dal Gip per i gravi indizi di colpevolezza relazione alla tentata estorsione ai danni dei familiari dell’uomo basette e anche indagata per omicidio di Crispo poi per occultamento di cadavere il presidente Alberto Fernandez annunciato oggi che L’Argentina ha raggiunto un accordo con il Fondo Monetario Internazionale per la ristrutturazione di un debito di 44 miliardi di dollari aveva un debito non pagabile aggiu in un messaggio alla nazione ora abbiamo un accordo ragionevole abbiamo ricevuto un problema e ora abbiamo una soluzione con un accordo senza restrizioni perché L’Argentina deve crescere per poter pagare e ci fermiamo qui per il box

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa