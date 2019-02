Ultime Notizie Roma del 28-02-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è concluso con un nulla di fatto il secondo Summit tra Trump è Kim sulla Corea del Nord che secondo gli annunci della vigilia avrebbe dovuto portare a risultati epocali il leader di Pyongyang ha lasciato l’hotel di conclusione dei colloqui con Trump e sono saltati sia il pranzo con il Tycoon sia la firma di una dichiarazione congiunta che abbiamo Al momento il vicepremier leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio detta le condizioni sulle autonomie regionali noi sosteniamo autonomia ma non lo spacca Italia dice Repubblica permetteremo le regioni che lo chiedono di poter gestire alcuni servizi ma il percorso non sarà a breve ci sarà una printesa approvato in consiglio dei ministri dopo un bagno politico mio di Salvini e Conte vice o il presidente inizierà una trattativa con i governatori di Lombardia Veneto ed Emilia Romagna e infine si andrà in parlamento degli Stati Uniti Premium per una voltafiglio di sicurezza dell’ONU su una nuova risoluzione per il Venezuela nella quale si chiede nel Pacifico ripristino della democrazia ed elezioni libere nel paese la possibilità di consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione andiamo a Roma nel centro storico al Tridente arrivano i varchi elettronici dal primo Aprile le videocamere sorveglianza hanno tutti gli accessi divieto valido anche per gli scooter protestano I commercianti Claudio Pica presidente di Confesercenti hanno paura che con la riduzione del traffico del Tridente possa comportare una riduzione degli intarsi pertanto noi come associazione abbiamo indetto questo referendum per cercare di capire le soluzioni che potremmo portare alla festa raggi al fine di rinviare questa misuranoi veniamo sbagliata e soprattutto ampliare una sperimentazione e non potrebbe essere per cosa soltanto dal primo aprile la siepe Confesercenti al fianco degli esercenti mai come in questo caso c’è bisogno di sostegno e di fare squadra Quali sono le stanze che state anche raccogliendo dagli Sì Ecco i proprietari dei tanti locali nel centro storico e non solo e che cosa chiedono in particolare chiedono il rispetto del poco lavoro che in tutti questi anni l’amministrazione Capitolina sempre danneggiato con tutti e avvolta senza provvedimenti Prima dovrebbero emanare provvedimenti mobilità sostenibileche pianeta nuovi bus che prevedano me M che preveda come noi sosteniamo il completamento anello ferroviario che prevede anche una navetta centro storico che possa prevedere anche degli accordi con i parcheggi vicino al centro storico e poi anche essere favorevoli al centro storico ci possono essere anche delle isole pedonali perché lui voleva però questo provvedimento così ho adottato penalizzano I commercianti che gli stessi residenti Attenzione anche al turismo al turismo Per chi viene da fuori Roma per gli stranieri ma anche per gli stessi Romani affinché possano godere delle tante arie che è la capitale d’Italia posso offrirevegani incalcolabili non tutti viviamo scordati Ma ce l’abbiamo ancora un problema da risolvere il problema di immagine che ha avuto sui rifiuti ad inizio anno quelle pagine che gli attacchi da parte di altri giornali si svolgeranno i prossimi mesi Ok turistici E gliel’hanno altri mesi e quindi dobbiamo stare attenti a tutti i messaggi Non andiamo a letto perché ormai con il mondo con internet tutti questi messaggi possono essere recepiti in maniera differente dai turisti quindi a noi riteniamo che il turista racconto bene ma dal sistema del sistema turismo che facciamo parte l’esercizio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa