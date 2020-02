Ultime Notizie Roma del 28-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale un giorno della redazione appuntamento con informazione Gabri Luigi in studio l’Italia Prova a ripartire Dopo il colpo coronavirus mentre le guarigioni sono in aumento 45 riaprono i siti su tutti il Duomo di Milano la Lombardia il Veneto fingono di aprire le scuole all’inizio della prossima settimana insieme alle Marche su decreto del Tar il ministro Di Maio afferma in Italia è coinvolto dall’epidemia solo zero e uno per cento dei comuni le persone in quarantena sono lo 0,089% della popolazione totale al sacco di Milano annunciano di aver isolato Il Ceppo italiano lettera di denuncia di medici della zona rossa in quarantena malati lasciati soli la coppia di turisti cinesi a Roma Ringrazia i medici italiani l’Unione Europea sottolinea dall’Italia azione immediata le vittime sono ore 17libri positivi alcol 19 diventano 653 Italia e Francia stanno ritrovando una strada comune e grazie al lavoro di Mattarella e Conte la Francia non chiudere le frontiere lo ha detto il presidente Macron a conclusione del vertice italia-francia sul coronavirus ieri a Napoli dal Messico pur tra le proteste di alcuni cittadini eri libera l’attracco axum l della nave MSC meraviglia già respinta da due porti dei Caraibi mentre Israele ha vietato l’ingresso a chiunque arrivi dall’Italia e la compagnia di bandiera elal ha sospeso i voli per il nostro paese seduta pesante per le borse europee ieri in calo del 3 75% 328 miliardi di euro andati in fumo 14 di questi sono stati persi da Milano lo spread ha chiuso sopra 160 punti base appello di Confindustria e sindacati per far ripartire l’Italia mentreSono pronte le norme salva stipendio per i dipendenti pubblici costretti a caso contagiati intanto e giallo sul numero dei testi in Europa solo la Gran Bretagna gli avvisi pubblici sono saliti 7390 con oltre 500 testi in più rispetto a 2 giorni fa la Corea del Sud ha superato la Cina per contagi nel singolo giorno trasporto in chiusura il tasto assolve Filippo Magnini e annulla la squalifica 4 anni per doping comminata l’ex campione Azzurro di nuoto dagli organi di giustizia sportiva italiana ho aspettato che la verità venisse fuori e ora sono più felice al mondo ha detto il due volte campione mondiale dei 100 m stile libero che era finito nel mirino per la frequentazione con il medico Guido porcellini a sua volta sotto processo penale e tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

