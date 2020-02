Ultime Notizie Roma del 28-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalle redazioni Gabriella Luigi in studio primo caso di coronavirus in Nigeria è un italiano che lavora nel paese della rientrato da Milano nei giorni scorsi ricoverato lago Se non presenta sintomi preoccupare intanto l’Italia Prova a ripartire Dopo il colpo coronavirus mentre le guarigioni sono in aumento 45 riaprono i siti su tutto il Duomo di Milano e Lombardia e Veneto si accingono a riaprire le all’inizio della prossima settimana insieme alle Marche su decreto del Tar al sacco di Milano annunciano di aver isolato Il Ceppo italiano è arrivata una lettera di denuncia di medici della zona rossa in quarantena malattia di soli Intanto le vittime sono ora 17 mentre i positivi al cop19 diventano 653 e borse asiatiche affondano tutto il peso dei timori della diffusione accelerata delleil coronavirus Che ha ormai raggiunto quasi 50 paesi partendo dalla Cina Tokyo a un’ora dalla chiusura delle contrattazioni accendeva il 451 % Shanghai 36% Hong Kong il 2 77% pesante anche seule meno 35 % Dopo che la cura del Sud ha poi riportato oggi altri 256 casi di infezione fino al totale di 2022 mentre le vittime restano 13 male anche Singapore Meno 2 83% shenzhen meno 407 * 100 emendamento una trentina di militari turchi sono morti a causa di un raid aereo al che ancora attribuisce l’esercito di bashar al-assad la Turchia ha sferrato una controffensiva nella regione del nord ovest della Siria da Sono in corso duri scontri teleport governativa appoggiate dalla Russia e Le Milizie ribelli sostenute dalla Turchia Stati Uniti è nato chiedono di fermare l’offensiva Longo aggiunge di temere una rapida e Skypedell’ostilità non esiste una soluzione militare al conflitto in Siria l’unica soluzione è un processo politico facilitato dalle Nazioni Unite arrestate nel messinese 59 persone accusate Tra l’altro di associazione mafiosa spaccio ed estorsione ai vertici dei clan di Barcellona Pozzo di Gotto c’erano i figli degli storici capimafia della zona la struttura criminale operava con metodo mafioso per tutto nel traffico nella distribuzione di droga in provincia di Messina e nelle isole Eolie registrate estorsione anche sulle vincite alle slot machine è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

